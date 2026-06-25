Vize\'de Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

Vize ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ercan T. yönetimindeki tırın dorsesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.
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