Vize\'de Trafik ve Bebek Projesi Bilgilendirmesi

15.03.2026 10:56
Vize'de motokurye sürücüleri için trafik bilgilendirme toplantısı yapıldı; 'Hoş Geldin Bebek' projesi sürüyor.

Vize'de motokurye, yük ve yolcu taşıyan araç sürücüleri Trafik Kanunu hakkında bilgilendirildi.

Vize Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğünde Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile güvenli motosiklet kullanımı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü personeli toplantıda, trafik kuralları, kanundaki değişiklikler, sürücülerin dikkat etmesi gereken konular ile güvenli motosiklet kullanımı hakkında sürücülere bilgi verdi.

"Hoş Geldin Bebek" Projesi"

Vize ilçesinde "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yeni doğmuş bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek, hediye takdim etti.

Özalp, ziyaretlerin ardından, yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Acıları da sevinçleri de birlikte yaşamak gerektiğini ifade eden Özalp, mutlu bir ömür dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

