Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit aileleriyle iftar yaptı - Son Dakika
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Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit aileleriyle iftar yaptı

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit aileleriyle iftar yaptı

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, bir restoranda düzenlenen iftarda şehit aileleriyle bir araya geldi. Özdemir, şehit ve gazilerin mücadelesini vurgulayarak, şehit ailelerinin en değerli emanet olduğunu belirtti. Ayrıca, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu okul ziyaretinde bulundu ve Edirne gezisi düzenlendi.

28.03.2024 14:36
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Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit aileleriyle iftar yaptı.

Özdemir, bir restoranda düzenlenen iftarda, şehit ve gazilerin mücadelesi ile ülkenin bugünlere geldiğini söyledi.

Şehit aileleriyle her fırsatta bir araya geldiklerini ifade eden Özdemir, şehit ailelerinin şehitlerin geride bıraktığı en değerli emanetleri olduğunu belirtti.

Özdemir, daha sonra şehit aileleriyle sohbet etti.

Kaymakam Çanakcıoğlu'ndan okul ziyareti

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, okul ziyaretinde bulundu.

Çanakcıoğlu, beraberinde ilçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile birlikte Pınarhisar Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Çanakcıoğlu, öğretmenlerin de isteklerini dinledi.

Edirne gezisi yapıldı

Vize Belediyesince Edirne gezisi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik Edirne gezisi düzenlendiği bildirdi.

Gezide Bolca Nine Türbesi, Sarayiçi, Balkan Şehitliği, Beyazıt Külliyesi, Lozan Anıtı ve Selimiye Camisini gezen vatandaşlar, iftar programına katıldı.

Kaynak: AA

Vize, Güncel, Son Dakika

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