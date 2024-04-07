Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran şüphelilerden 3\'ü tutuklandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor maçı sonrasında yaşanan olayda, baba ve kızına saldıran 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, şüphelilerin Galatasaray kulübüne ait pankart ve bayrakları zorla aldıkları ve kızı tekmeledikleri tespit edildi. Şüphelilerden birinin mala zarar verme, birinin ise dolandırıcılık suç kaydı olduğu belirlendi.

07.04.2024 21:35  Güncelleme: 21:36
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediye spor maçı sonrasında yürüyen baba ve kızını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 5 Nisan Cuma saat 17: 00 sıralarında Üsküdar Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maç sonrasında yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olayda, U.İ, kızı E.N.İ. ve arkadaşı K.M'nin maç bitiminde spor salonunun bahçesine çıktıkları sırada yolun karşısından gelen bazı fanatiklerce saldırıya uğradıkları belirlendi.

Şüphelilerin, U.İ'nin elindeki poşette bulunan Galatasaray kulübüne ait bazı pankart ve bayrakları, darbederek zorla aldıkları, E.N.İ'ye tekme attıkları, emniyet görevlilerini görünce olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

İnceleme sonucu olayı örgütlediği anlaşılan şüphelilerden H.B.A (28), M.B.Ö. (25) ile olaya karışan M.T.P. (20), M.Ö. (17), Y.B. (21), A.Y. (19) ve S.K.E. (19) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.B'nin "mala zarar vermek", M.B.Ö'nün ise dolandırıcılık suçlarından beşer suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Y.B., A.Y. ve S.K.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.B.A., M.T.P., M.B.Ö. ve M.Ö. se adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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