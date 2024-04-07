Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran şüphelilerden 3\'ü tutuklandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediye spor maçı sonrasında yürüyen baba ve kızını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 5 Nisan Cuma saat 17: 00 sıralarında Üsküdar Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maç sonrasında yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olayda, U.İ, kızı E.N.İ. ve arkadaşı K.M'nin maç bitiminde spor salonunun bahçesine çıktıkları sırada yolun karşısından gelen bazı fanatiklerce saldırıya uğradıkları belirlendi.
Şüphelilerin, U.İ'nin elindeki poşette bulunan Galatasaray kulübüne ait bazı pankart ve bayrakları, darbederek zorla aldıkları, E.N.İ'ye tekme attıkları, emniyet görevlilerini görünce olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.
İnceleme sonucu olayı örgütlediği anlaşılan şüphelilerden H.B.A (28), M.B.Ö. (25) ile olaya karışan M.T.P. (20), M.Ö. (17), Y.B. (21), A.Y. (19) ve S.K.E. (19) gözaltına alındı.
Şüphelilerden Y.B'nin "mala zarar vermek", M.B.Ö'nün ise dolandırıcılık suçlarından beşer suç kaydı olduğu anlaşıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Y.B., A.Y. ve S.K.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.B.A., M.T.P., M.B.Ö. ve M.Ö. se adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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