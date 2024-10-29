Volkan Konak, Cumhuriyet Coşkusunu Edremit\'te Yaşattı

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15 bin kişi Cumhuriyet coşkusunu Volkan Konak ile yaşadı

Volkan Konak Edremit'te Cumhuriyet konserinde sevenleri ile buluştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyetin 101. Yılı kutlamaları dahilinde düzenlenen Cumhuriyet Konseri'nde Volkan Konak sahne aldı. Akçay Sahilinde yapılan konsere yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Konseri Akçay Kordonunda yapıldı. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konserde sahne alan Volkan Konak şarkıları ile hayranları ile buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Volkan Konak'a Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş eşi ile birlikte sahnede çiçek verdi. Volkan Konak ise başkandan izin isteyerek kendisine verilen çiçeği izleyiciler arasında bulunan genç bir öğretmene hediye etti.