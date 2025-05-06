Volkan Konak'ın Adı Yenişehir'deki Cumhuriyet Salonu'na Verildi

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ismini, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet Salonu'na verdi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Volkan Konak, Cumhuriyet aşığı bir sanatçıydı. Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik. Her hafta binlerce kişinin geldiği salonda adını yaşatacağız" dedi.

Yenişehir Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yönetiminde yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis'te geçen ay hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin temsilcilerinden Volkan Konak'ın adının, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Cumhuriyet Salonu'na verilmesi ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla salonun adı Volkan Konak Cumhuriyet Salonu olarak değiştirildi.

"Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Volkan Konak, Cumhuriyet aşığı bir sanatçıydı. Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik. Her hafta binlerce kişinin geldiği salonda adını yaşatacağız. Kıymetli dostumuzu bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz" dedi.