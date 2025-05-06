Volkan Konak'ın Adı Yenişehir'deki Cumhuriyet Salonu'na Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Volkan Konak'ın Adı Yenişehir'deki Cumhuriyet Salonu'na Verildi

Yenişehir Belediyesi, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ismini, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet Salonu'na verdi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bu kararla hem Konak'ı anmayı hem de Cumhuriyet değerlerine vurgu yapmayı amaçladıklarını belirtti.

06.05.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ismini, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet Salonu'na verdi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Volkan Konak, Cumhuriyet aşığı bir sanatçıydı. Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik. Her hafta binlerce kişinin geldiği salonda adını yaşatacağız" dedi.

Yenişehir Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yönetiminde yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis'te geçen ay hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin temsilcilerinden Volkan Konak'ın adının, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Cumhuriyet Salonu'na verilmesi ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla salonun adı Volkan Konak Cumhuriyet Salonu olarak değiştirildi.

"Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Volkan Konak, Cumhuriyet aşığı bir sanatçıydı. Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik. Her hafta binlerce kişinin geldiği salonda adını yaşatacağız. Kıymetli dostumuzu bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Abdullah Özyiğit, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Volkan Konak, Kalp Krizi, Yenişehir, Belediye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Volkan Konak'ın Adı Yenişehir'deki Cumhuriyet Salonu'na Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 14:59:53. #7.12#
SON DAKİKA: Volkan Konak'ın Adı Yenişehir'deki Cumhuriyet Salonu'na Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.