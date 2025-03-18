Volkswagen\'den Çin İçin Yeni Elektrikli Araçlar

Yeni modeller arasında 6 adet bataryalı elektrikli araç, 2 adet plug-in hibrit ve 2 adet uzun menzilli elektrikli araç yer alıyor.

WOLFSBURG, 18 Mart (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, Çinli FAW Grubu ile 2026 yılından itibaren Çin'de 10'u yeni enerjili araç olmak üzere 11 yeni model piyasa sürmek için stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Volkswagen tarafından pazartesi günü yapılan basın açıklamasına göre yeni modeller arasında 6 adet bataryalı elektrikli araç, 2 adet plug-in hibrit ve 2 adet uzun menzilli elektrikli araç yer alıyor. Şirketin hamlesi, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik "Çin'de, Çin için" stratejisi kapsamında geliştirildi.

Volkswagen, Çin'in büyüyen giriş seviyesi bataryalı elektrikli araç segmentine yönelik olarak Jetta markasının ilk elektrikli modelini 2026 yılına kadar piyasaya süreceğini de açıkladı. Şirket Çin'de 2025 ile 2027 yılları arasında yarısından fazlası elektrikli olmak üzere yaklaşık 40 yeni model piyasaya sürmeyi hedefliyor.

FAW Grubu ile ortaklığın Çin stratejisinin "güçlü bir ayağı" olmaya devam ettiğini kaydeden Volkswagen AG Çin Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Brandstaetter, ürünlerini akıllı bağlantılı araç teknolojisiyle geliştirmek üzere yerel araştırma ve geliştirme yeteneklerinden yararlanacaklarını belirtti.

FAW Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve FAW-Volkswagen Genel Müdürü Chen Bin, anlaşmanın FAW-Volkswagen'in yüksek kaliteli gelişim arayışında "önemli bir dönüm noktasına" işaret ettiğini söyledi. Chen, "Küresel otomotiv sektörü hem fırsatlar hem de zorluklarla karşı karşıya. FAW ve Volkswagen Grubu, stratejik sinerji ve inovasyonu teşvik etmek için 30 yılı aşkın ortaklıktan yararlanmaya devam edecek" dedi.

FAW-Volkswagen ortak girişimi, Volkswagen'in yerel olarak geliştirilen Kompakt Ana Platformu üzerinden bataryalı elektrikli araç sunmayı ve küresel elektrikli sürüş matrisi platformundaki modelleri gelişmiş yazılım özellikleriyle güncellemeyi planlıyor. Volkswagen'in Çin Teknoloji Şirketi ve yazılım iştiraki CARIAD Çin, pazara sunma süresini yüzde 30 kısaltma ve maliyetleri yüzde 40 azaltma hedefiyle geliştirmede kilit bir rol oynayacak.

FAW-Volkswagen, yaklaşan Shanghai Otomobil Fuarı'nda Çin'deki Volkswagen marka araçların yeni tasarım yönünü sergileyen bir konsept otomobil de tanıtacak.