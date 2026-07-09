Volkswagen İşten Çıkarmalara Gidiyor - Son Dakika
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Volkswagen İşten Çıkarmalara Gidiyor

09.07.2026 11:01
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Volkswagen, ABD tarifeleri ve düşük kar marjları nedeniyle 100 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, ABD tarifeleri, elektrikli araçlardan elde edilen düşük kar marjları ve Çin'deki yoğun rekabet nedeniyle baskı altında. Şirket, 2030'a kadar Almanya'da 50 bin kişiyi işten çıkarma sürecinde. CEO Oliver Blume'un dünya çapında 100 bin kişiyi işten çıkarmayı ve üç Alman VW fabrikası ile bir Audi fabrikasını kapatmayı hedeflediği bildiriliyor. Sendikalar bu planlara karşı çıkacaklarını belirtiyor.

Volkswagen'in karmaşık bir sahiplik modeli var ve Aşağı Saksonya eyaleti kararları bloke etme gücüne sahip. Toplantıdan hemen sonra büyük bir açıklama beklenmiyor. Planlar hayata geçirilirse, VW'nin küresel işgücünde yaklaşık yüzde 15'lik bir azalma anlamına gelecek. Alman otomotiv endüstrisi genel olarak zor günler geçiriyor ve işten çıkarmalar yaygınlaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Volkswagen İşten Çıkarmalara Gidiyor - Son Dakika

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