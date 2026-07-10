Volkswagen Model Sayısını Yarıya İndiriyor - Son Dakika
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Volkswagen Model Sayısını Yarıya İndiriyor

10.07.2026 04:01
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Volkswagen, maliyetleri düşürmek ve rekabeti artırmak için model sayısını yarıya indirmeyi planlıyor.

Volkswagen, maliyetleri düşürmek ve Çinli şirketlerle rekabet etmek için model sayısını yarıya indireceğini açıkladı. Ancak bu değişikliklerin işçiler için ne anlama geleceği belirtilmedi. Plan, şirketin çok büyüdüğünü ve küresel geçişe uyum sağlamak için küçülmesi gerektiğini kabul ediyor.

Volkswagen'in karı ilk çeyrekte %28 düşerek 1,6 milyar euroya geriledi. Porsche birimi, ABD'nin %25'lik gümrük vergilerinden olumsuz etkilendi. Çin'de satışlar %20 düştü. Alman hükümeti, fabrika kapatmalarını önlemek için sektöre destek vermeye çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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