Volt ve Tensor, Sofya'da 200 robotaksilik filoyu Doğu Avrupa'da ilk kez kuracak

Bulgaristan merkezli taksi şirketi Volt Premium Taxi ve ABD merkezli otonom araç teknolojileri şirketi Tensor'ün, başkent Sofya'da 200 robotaksiden oluşan bir filo kurmak üzere anlaştığı bildirildi.

Volt Premium Taxi ve Tensor şirketleri, yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, başkent Sofya'da 200 robotaksiden oluşan bir filo kurulacağı belirtildi.

Filonun ne zaman kuralacağına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Bulgaristan'ın başlangıç pazarı olarak belirlendiği ve bölgede 2 bine kadar aracın kullanılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, projenin Doğu Avrupa'daki ilk tamamen robotaksi filosu olacağı ifade edildi.

Robotaksilerin, belirlenen çalışma koşullarında tüm sürüş görevlerini insan müdahalesi olmadan yerine getirebilen Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip olacağı ve 24 saat hizmet vereceği belirtildi.