Volvo Cars 2023\'te Küresel Satış Rekoru Kırdı

STOCKHOLM, 6 Ocak (Xinhua) -- Volvo Cars, 2023 yılında 708.716 otomobil satarak yeni bir küresel satış rekoru kırdı.

Cuma günü yapılan açıklamada, 2022'ye göre tüm segmentlerdeki satışlarda yüzde 15'lik artışın görüldüğünü belirten Volvo, tamamen elektrikli otomobil satışlarının da yüzde 70 artışla 113.419'a çıktığını duyurdu.

Açıklamada bu verilerin Volvo Cars'ın "daha fazla istikrara kavuşan tedarik zinciriyle güçlü bir elektrikli ürün portföyünü" yansıttığı belirtildi.

Avrupa'da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 294.794 otomobil satıldı. Öte yandan Çin'deki satışlar 2022'ye göre yüzde 5 artışla 170.091'e, ABD'deki satışlarsa yüzde 26 artışla 128.701 otomobile yükseldi.

2010'da Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan Volvo Cars, 2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olmayı amaçlıyor.

Merkezi İsveç'in Göteburg kentinde bulunan otomobil üreticisinin tam zamanlı personel sayısı 2022'de 43.200 civarındaydı.

Şirketin ana otomobil üretim fabrikaları Göteborg, Gent (Belçika), Güney Carolina (ABD) ve Çin'in Chengdu, Daqing ve Taizhou kentlerinde yer alıyor. Şirketin ayrıca Göteborg, Camarillo (ABD) ve Shanghai'da (Çin) araştırma, geliştirme ve tasarım merkezleri bulunuyor.

Volvo Cars, geçtiğimiz yıl Singapur'da yeni bir Teknoloji Merkezi açtı. Bu merkez, yapay zeka, makine öğrenmesi, veri analizi ve Endüstri 4.0 teknolojilerine odaklanacak.