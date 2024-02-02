Volvo Cars, 2023\'te Rekor Satış ve Gelir Elde Etti

STOCKHOLM, 2 Şubat (Xinhua) -- Volvo Cars, 2023'te tüm zamanların rekorunu kırarak 700.000'in üzerinde otomobil sattığını ve 97 yıllık şirket tarihindeki en yüksek gelir ve satış karına ulaştığını bildirdi.
Şirket, Perşembe günü açıkladığı 2023'e yönelik yıl sonu raporunda, gelirleri yüzde 21 artışla 399,3 milyar İsveç kronuna (38,3 milyar ABD doları) yükselirken ortak girişim ve bağlı şirketler hariç temel faaliyet karının yüzde 43 artarak 25,6 milyar krona ulaştığını söyledi.
Rapora göre 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 708.716 otomobil satıldı.
2010'da Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan Volvo Cars, daha önce 2030 yılı itibarıyla tüm üretimlerini tamamen elektrikli otomobil haline getirmiş olmayı amaçladığını duyurmuştu. 2023 yılında şirketin bu sektördeki satışları yüzde 70 artarak 113.419 adede yükseldi.
Raporda Volvo Cars'ın küresel elektrikli piyasa payını yıllık bazda yüzde 34 artırırken segmentteki brüt kar marjını yüzde 13 yükselttiği belirtildi.
Merkezi İsveç'in Göteborg kentinde bulunan otomobil üreticisinin tam zamanlı personel sayısı 2022'de 43.200 civarındaydı.
Şirketin ana otomobil üretim fabrikaları Göteborg, Gent (Belçika), Güney Carolina (ABD) ve Çin'in Chengdu, Daqing ve Taizhou kentlerinde yer alıyor.
Şirketin ayrıca Göteborg, Camarillo (ABD) ve Shanghai'da (Çin) araştırma, geliştirme ve tasarım merkezleri bulunuyor.
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