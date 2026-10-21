Von der Leyen, AB dış sınırlar için acil müdahale çerçevesini yıl sonuna dek sunacak - Son Dakika
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Von der Leyen, AB dış sınırlar için acil müdahale çerçevesini yıl sonuna dek sunacak

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, üye ülkelerin dış sınırlardaki tehditlere hızlı yanıt vermesi için Avrupa acil müdahale çerçevesini yıl sonuna kadar sunacaklarını söyledi. O, Sebte'deki göç girişiminin sınırlarda yeni tehditlerin hızla doğabileceğini gösterdiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin dış sınırlardaki ciddi tehditlere hızla yanıt verebilmesi için yeni "Avrupa acil müdahale çerçevesini" yıl sonuna kadar sunacaklarını belirtti.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda 15-16 Ekim'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını konu alan oturumda konuştu.

AB'ye yasa dışı sınır geçişlerinin son 2 yılda yüzde 56, yılın başından itibaren de yüzde 34 azaldığını, iltica başvurularının da yüzde 19 düşüş gösterdiğini kaydeden von der Leyen, bunların "önemli başarı" olduğunu söyledi.

Von der Leyen, 31 Temmuz'da İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki (Ceuta) düzensiz göç girişiminin AB sınırlarında "yeni tehditlerin hızlıca" ortaya çıkabileceğini gösterdiğini belirterek, 12 Haziran'da yürürlüğe giren AB Göç ve İltica Paktı'nın tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Sebte'deki olayların yanı sıra "Rusya ve Belarus'un göçü silah olarak kullandığına" şahitlik edildiğini öne süren von der Leyen, dış sınırların güçlendirilmesi için AB'nin sınır ajansı Frontex'in yetkilerini artıracak yeni düzenlemeyi sunacaklarını hatırlattı.

Von der Leyen, devletlerin ve devlet dışı aktörlerin yetkilileri zor durumda bırakmak, paniğe yol açmak ve AB içinde ayrılık yaratmak amacıyla ani ve kitlesel insan hareketleri organize ettiğini savunarak, üye ülkelerin dış sınırlardaki ciddi tehditlere hızla yanıt verebilmesi için yeni "Avrupa acil müdahale çerçevesini" yıl sonuna kadar sunacaklarını belirtti.

Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları

Rusya'ya enerji alanında da yaptırımlar uyguladıklarını hatırlatan von der Leyen, "Güncel tartışmalar ışığında şunu çok net şekilde ifade etmek istiyorum, bu yaptırımlar, Rusya savaşı durdurana dek yürürlükte kalacaktır." dedi.

Von der Leyen, Rusya'nın Avrupa için "güvenilir enerji tedarikçisi" olmadığını ifade ederek, "Edindiğimiz tecrübeler, Rusya'nın enerji bağımlılığını dilediği an diğerlerine şantaj yapmak için silah olarak kullanabildiğini göstermiştir. Bu, Avrupa'nın kesinlikle unutmayacağı bir derstir." diye konuştu.

Kiev'e desteğin artırılması çağrısı

Costa da AB ve üye ülkelerinin Ukrayna'ya sağlanan dış yardımın yüzde 80'ini karşıladığını kaydederek, uluslararası ortakların Kiev'i desteklemeye yönelik çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini söyledi.

"Rusya'nın hibrit savaş kampanyası, sabotaj eylemleri, Avrupa hava sahasına ve kara sularına yönelik saldırıları, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği olduğunu bize hatırlatıyor." diyen Costa, Moskova'ya bu saldırılara son vermesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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