Von der Leyen, aday ülkelere reform karşılığı tek pazarda aşamalı erişim istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aday ülkelerin temel reformları gerçekleştirmeleri karşılığında tek pazarın belirli sektörlerine üyelik öncesinde aşamalı erişim sağlanmasını öngören yaklaşımla, bütünleşmenin faydalarını daha erken sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Von der Leyen ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, "Daha geniş Avrupa, daha güçlü Avrupa" temasıyla düzenlenen 2026 AB Genişleme Forumu'nun açılışında konuştu.

Avrupa'nın gücünün ve bağımsızlığının sınandığı bir dönemden geçildiğini ve bugün alınacak kararların kıtanın gelecek nesillerini etkileyeceğini vurgulayan Von der Leyen, "Bir kez daha, daha büyük bir Birlik inşa edecek cesarete ve öngörüye sahip olmalıyız." dedi.

Yaklaşık 30 yıl önce Avrupa liderlerinin Birlik tarihinin en büyük genişlemesini tartıştığını hatırlatan von der Leyen, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin özgürlük ve demokrasiye dönüş sürecinde kıtanın tarihi bir tercihle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Von der Leyen, 2004 genişlemesinin milyonlarca kişinin hayatını iyileştirdiğini, özgürlüklerin yanı sıra önemli ekonomik kazanımlar sağladığını belirtti.

Genişlemenin mevcut üyelere de kazanç sağladığını vurgulayan von der Leyen, 2004'te 10 ülkenin katılımının kişi başına gelirleri yüzde 10 artırdığını ifade etti.

Yeni üyelerin AB'yi de daha güçlü hale getirdiğine dikkati çeken von der Leyen, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Birlik dışında kalması halinde Avrupa'nın Rusya'nın saldırganlığı karşısında daha güvenli veya dünyada daha etkili olmayacağını söyledi.

Bu ülkelerin Rusya'ya karşı verilen yanıtta öncü rol oynadığı değerlendirmesinde bulunan von der Leyen, Polonya'nın bugün Avrupa savunmasının temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, Ukraynalı mühendislerin savunma teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sunduğunu, Moldova'nın dış müdahalelere karşı demokrasisini koruma tecrübesinin dayanıklılık açısından önem taşıdığını ve Batı Balkanlar'ın genç nüfusunun genişleyen tek pazara katkıda bulunacağını vurguladı.

Karadağ ve Arnavutluk'un ilerlemesi

Von der Leyen, "Uzun yıllardan sonra ilk kez önümüzde gerçek bir genişleme ihtimali var. Karadağ, katılım müzakerelerinde bitiş çizgisine yaklaşıyor. Arnavutluk etkileyici ilerleme kaydediyor. Moldova ve Ukrayna, olağanüstü baskılar karşısında Avrupa yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Batı Balkanlar genelinde de üyelik yolunda önemli adımlar atıldığını ve yeni ivmenin Avrupa halklarını bir araya getirme fırsatı sunduğunu dile getiren von der Leyen, yaklaşık 30 yıl önceki liderlerle aynı iddia ve kararlılığın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"Daha büyük bir Birlik, harekete geçebilen bir Birlik olarak kalmalı"

Genişlemenin başarıya ulaşması için AB'nin de hazırlanması gerektiğini belirten von der Leyen, karar alma süreçleri ve aday ülkelerin katılım yöntemleri üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Von der Leyen, "Daha büyük bir Birlik, harekete geçebilen bir Birlik olarak kalmalı. Avrupa'nın bu kadar çok küresel soruna hızla yanıt vermesi gereken bir dönemde yavaşlamayı göze alamayız." dedi.

AB anlaşmalarının karar alma süreçlerini daha etkin hale getirecek araçlar sunduğunu dile getiren von der Leyen, bunların kullanılması gerektiğini ifade etti.

Aday ülkelerin Birliğe katılım biçimini de modernleştirdiklerine dikkati çeken von der Leyen, iki hedeflerinin bütünleşmenin faydalarını üyelikten önce sunmak ve ortak kurallara üyelik sonrasında da uyulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Reform karşılığında tek pazara aşamalı erişim

Büyüme Planı ve aşamalı bütünleşme yaklaşımının, vatandaşların ekonomik faydaları üyelik sürecinin tamamlanmasını beklemeden görmesini amaçladığını anlatan von der Leyen, AB'nin tek pazarın belirli sektörlerini açması karşılığında aday ülkelerin temel reformları gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu sürecin enerji, ulaştırma ve dijital teknolojiler dahil çeşitli alanlarda yatırımlarla desteklendiğini aktaran von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın Büyüme Planı'ndan yararlanma konusunda başarılı olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "İlke basit, reformlarda ilerleme, bütünleşmede ilerleme ve her iki taraf için yeni pazarlar getirir." diye konuştu.

Kos: "Siyaset, genişleme sürecine geri döndü"

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos da genişlemenin Avrupa'nın geleceğine ilişkin tartışmaların yeniden merkezinde yer aldığını kaydetti.

Foruma cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, büyükelçiler, sivil toplum, iş dünyası ve medya temsilcilerinin katılmasının güçlü bir mesaj verdiğini belirten Kos, "Siyaset, genişleme sürecine geri döndü." ifadesini kullandı.

Kos, mevcut dönem ile 1990'ların sonu ve 2000'lerin başı arasında benzerlikler gördüğüne işaret ederek, genişlemenin o dönemde Avrupa'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesine verdiği yanıtın parçası olduğunu ve Birliğe 13 yeni üyenin katıldığını hatırlattı.

Bu dönemin daha güçlü bir Avrupa inşa etmek için değerlendirilmesini isteyen Kos, "Gelin bu anı, kendi geleceğini şekillendirebilen daha büyük ve daha güçlü bir Avrupa inşa etmek için kullanalım." diye konuştu.

Kos, von der Leyen'in genişlemeyi daha güçlü ve bağımsız Avrupa vizyonunun merkezine yerleştirdiğine dikkati çekerek, "Avrupa bütünleşmesi tarihinde genişlemeyi ilerletmek siyasi açıdan hiç bu kadar zor olmamıştı." ifadesini kullandı.