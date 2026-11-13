Von der Leyen, Avrupa'nın barış müzakerelerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Von der Leyen, Avrupa'nın barış müzakerelerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi

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Von der Leyen, Dublin'deki zirve öncesinde Avrupa'nın çıkarlarını korumak için barış müzakerelerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi. AB Komisyonu, Ukrayna'nın 2027 ihtiyaçlarının finansmanı önerisi ile Rusya'ya 22'nci yaptırım paketini sunacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, çıkarlarını korumak ve Ukrayna'yı desteklemek için barış müzakerelerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, AB liderlerinin İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecek gayriresmi zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zirvenin sabah oturumunda yapay zekanın risk ve fırsatlarını ele alacaklarını belirten von der Leyen, özellikle sanayide yapay zeka kullanımına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Von der Leyen, AB'nin güçlü imalat sanayisine, bilgi birikimine ve sektörel uzmanlığına işaret ederek, bunların yüksek kaliteli veri sağladığını vurguladı.

Hedeflerinin bu verileri Avrupa'da geliştirilen sanayi odaklı yapay zeka için kullanmak olması gerektiğini kaydeden von der Leyen, yapay zekanın kontrolden çıkması gibi risklerin de görüşüleceğini aktardı.

Avrupa'nın barış müzakerelerine katılımı

Liderlerin barış müzakerelerini de ele alacağını dile getiren von der Leyen, esir takasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Von der Leyen, "Hem çıkarlarımızı korumak hem de Ukrayna'yı desteklemek için Avrupa'nın barış müzakerelerine dahil edilmesi gerektiğinin açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Komisyonun Ukrayna'ya desteğe ilişkin çalışmalarına da değinen von der Leyen, bir sonraki AB Liderler Zirvesi öncesinde Ukrayna'nın 2027'deki ihtiyaçlarının finansmanına yönelik bir öneri ile Rusya'ya yönelik 22'nci yaptırım paketini sunacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA
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