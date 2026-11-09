Von der Leyen'den Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden tesisi çağrısı geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Von der Leyen'den Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden tesisi çağrısı geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ve korunması çağrısında bulundu. Von der Leyen, Romanya ve Bulgaristan ziyaretinde liderlerle Karadeniz'deki durumu ve AB'nin daha güçlü yanıtını ele alacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ve korunması çağrısında bulundu.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Romanya ve Bulgaristan'a resmi ziyaretinin başladığını duyurdu.

"Güvenlik tehditlerinin tırmandığı, saldırıların arttığı ve masum insanların hayatını kaybettiği Karadeniz bölgesine" yönelik ziyaretinde Romanya ve Bulgaristan'da liderlerle bir araya gelerek sahadaki durumu ve Avrupa'nın buna karşı nasıl daha güçlü bir yanıt verebileceğini ele alacağını kaydeden von der Leyen, ziyareti öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Von der Leyen, "Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi yeniden tesis edilmeli ve korunmalıdır. Gıda ve enerji altyapısını kapsayan bir ateşkes çağrısına verdiğimiz desteği yineledim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ile devam eden barış girişimlerini ve bu hafta Abu Dabi'de yapılacak görüşmeleri ele aldıklarına işaret eden von der Leyen, AB'nin ortaklarıyla birlikte görüşmelerde yer alacağını belirtti.

Von der Leyen, 13 Kasım'da Dublin'de düzenlenecek gayriresmi AB Liderler Zirvesi'ne Zelenskiy'nin de katılacağını kaydederek, "Barışa yönelik sonraki adımları görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Ursula von der LeyenBulgaristanKaradenizPolitikaRomanyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:47:42. #7.13#
SON DAKİKA: Von der Leyen'den Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden tesisi çağrısı geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android