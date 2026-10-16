Von der Leyen, dış sınırlarda Frontex'i güçlendirip acil müdahale çerçevesi önerecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin dış sınırlardaki ciddi tehditlere hızla yanıt verebilmesi için yeni bir "Avrupa acil müdahale çerçevesi" önereceklerini bildirdi.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin bitiminde AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısında konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, göç konusunda önemli ilerleme sağlandığını belirterek, Göç ve İltica Paktı'nın artık tam olarak uygulandığını ve üye ülkelerin uygulama sürecinde mesafe aldığını kaydetti.

Düzensiz sınır geçişlerinin son üç yılda yüzde 56'dan fazla azaldığını bildiren von der Leyen, bu yılın ilk dokuz ayında da yüzde 34 düşüş kaydedildiğini söyledi.

Von der Leyen, yıl başından bu yana iltica başvurularının yüzde 16 azaldığını, bazı üye ülkelerde tarihi düşük seviyelere ulaşıldığını ve geri dönüş oranının yüzde 30'u aştığını ifade etti.

Bu eğilimlerin sürmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, liderlere üç öncelik sunduğunu aktardı.

Von der Leyen, ilk önceliğin sorumluluk ve dayanışma temelinde Göç ve İltica Paktı'nın tam olarak uygulanması, ikincisinin ise dış sınırların yönetimi ve korunmasının güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) güçlendirilmesini önereceklerini bildiren von der Leyen, ajansın üye ülkelere ihtiyaç duyulan her yerde ve zamanda destek verebilecek kapasiteye kavuşturulmasını istediklerini dile getirdi.

Üçüncü önceliğin dış sınırlardaki krizlere daha hazırlıklı olmak olduğunu belirten von der Leyen, devletlerin ve devlet dışı aktörlerin yetkilileri zor durumda bırakmak, paniğe yol açmak ve AB içinde ayrılık yaratmak amacıyla ani ve kitlesel insan hareketleri organize ettiğini savundu.

Von der Leyen, bu durumlara karşı yeni bir "Avrupa acil müdahale çerçevesi" önereceklerini belirterek, düzenlemenin üye ülkelere dış sınırlardaki ciddi tehditlere hızla yanıt verme ve iç güvenliği koruma imkanı sağlayacağını söyledi.

İspanya'nın düzensiz göçmenlere yasal statü verme kararı

Von der Leyen'e, Danimarka'nın İspanya'nın düzensiz göçmenlere yasal statü verme kararına ilişkin Komisyonun devreye girmesini istediği belirtilerek, bu talebe nasıl yanıt verdiği soruldu.

Göçün Avrupa genelini ilgilendiren ve ortak çözüm gerektiren bir mesele olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Düzensiz göçmenlere yasal statü verilmesine ilişkin kararlar ulusal yetki alanındadır ancak diğer ulusal kararlar gibi bunların da sınır ötesi etkileri olabilir. Bu nedenle Schengen bölgesinde koordinasyon ve yakın işbirliği önemlidir." dedi.

Von der Leyen, AB Konseyi bünyesinde ulusal göç kararları hakkında bilgi alışverişini sağlayan bir mekanizmanın halihazırda bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya destek

Ukrayna'nın acil savunma ihtiyaçlarına yönelik yardımları hızlandırdıklarını kaydeden von der Leyen, Ukrayna destek kredisinin savunma ayağı kapsamında yaklaşık 16 milyar avro ödeme yapıldığını bildirdi.

Von der Leyen, Ukrayna bütçesine de destek vermeyi sürdürdüklerini aktararak, gerekli reformların yerine getirilmesi koşuluyla yıl sonuna kadar 17 milyar avro daha ödeme yapılabileceğini ifade etti.

Savaş sürdükçe Ukrayna'nın finansman ihtiyacının artacağına işaret eden von der Leyen, "Şu anda Ukrayna'ya sağlanan dış yardımın yüzde 80'ini AB ve üye ülkeleri karşılıyor. Öncülük etmeyi sürdüreceğiz ancak diğer ortakların da acilen devreye girmesine ihtiyacımız var." dedi.

Von der Leyen, savaşın nasıl sona erdirilebileceği konusunda Ukrayna ve ABD ile görüşmeler yürüttüklerini, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de liderleri son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini aktardı.

Barışı en çok Ukrayna halkının istediğini vurgulayan von der Leyen, Ukrayna'nın adil ve sürdürülebilir barışa ulaşabilecek konuma gelmesini desteklemenin görevleri olduğunu kaydetti.