Von der Leyen, Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'ne 50 milyon avro sağlayacak - Son Dakika
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Von der Leyen, Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'ne 50 milyon avro sağlayacak

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Romanya'ya arama kurtarma için 10 milyon avro ek finansman sağlanacağını duyurdu. Von der Leyen, Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi için de 50 milyon avroluk özel finansman ayrılacağını belirtti.

ANKARA/ Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz'de artan gerginliğe dikkati çekerek, " Romanya, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki deniz güvenliği alanında artan işbirliğini memnuniyetle karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'la birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AB üyelerinin sınırlarında meydana gelen krizlere karşı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden von der Leyen, "Karadeniz'de yakın zamanda yaşanan korkunç olaylar bunun önemli bir örneğini oluşturuyor." dedi.

Von der Leyen, Romanya makamlarına, arama ve kurtarma operasyonları için 10 milyon avroluk ek finansman sağlanacağını duyurdu.

Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'nin (Black Sea Maritime Security Hub) faaliyete geçirilmesi gerektiğini de belirten von der Leyen, bu fikrin ilk olarak 2025 yılının ortalarında gündeme getirildiğini anımsattı.

Von der Leyen, "O tarihten bu yana güvenlik ortamı, hepimizin öngördüğünden çok daha hızlı bir şekilde kötüleşti. Bu çerçevede Romanya, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki deniz güvenliği alanında artan işbirliğini memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Savunma ve güvenlik söz konusu olduğunda herkesin "aciliyet bilinciyle" hareket etmesi gerektiğini kaydeden von der Leyen, Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'ne ilişkin çalışmaları hızlandıracaklarını, merkezin tamamlanması için net bir takvim belirleyeceklerini ve bu amaçla 50 milyon avroluk özel bir finansman sağlayacaklarını duyurdu.

Von der Leyen, Ukrayna barış görüşmeleri hakkında ise "Ukrayna'da ateşkes sağlanmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisine ilişkin anlamlı görüşmelerin yapılması mümkün değildir. Bu görüşmeler, özellikle NATO müttefikleri ve AB üye ülkelerinin katılımıyla, uygun bir platformda gerçekleştirilmelidir." açıklamasını yaptı.

Dan, Karadeniz'in güvenliğine vurgu yaptı

Romanya Cumhurbaşkanı Dan da von der Leyen ile Karadeniz'e yönelik güçlü bir Avrupa taahhüdünü ele aldıklarını belirterek, "Karadeniz'de son zamanlarda fazla sayıda olay yaşandı. Bunların en görünürleri insansız hava aracı (İHA) saldırıları oldu. Ancak sabotaj eylemleri, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları da var." dedi.

Karadeniz'in Avrupa'nın enerji güvenliği için önemli olduğunu söyleyen Dan, desteği için AB'ye teşekkür etti.

Dan, Romanya'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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