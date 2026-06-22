Voronej'de Füze Saldırısı: 5 Ölü

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Ukrayna ordusunun düzenlediği füze saldırısı sonucu Voronej şehrinde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Gusev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Voronej kentine yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Olayla ilgili yetkililerle acil toplantı yaptığını ifade eden Gusev, saldırı sonucu bir sanayi işletmesinde yangın çıktığını aktardı.

Gusev, "Yangın söndürüldü, ancak çalışmalar sürüyor. İşletme büyük hasar gördü. Ayrıca 10 apartman ve 6 ev hasar gördü. Füze saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan onlarca kişi tıbbi destek talebinde bulundu. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bugün, Rusya'nın Voronej kentinde füze bileşenleri üreten bir fabrikaya yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Voronej Bölge Valisi Gusev, Ukrayna ordusunun füze saldırısında kentte 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bazı sosyal medya kanallarında, saldırının İngiliz yapımı "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzeleriyle düzenlendiği iddia edilmişti.