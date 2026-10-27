VRT sendikaları İsrail'in katılacağı 2027 Eurovision'a katılma kararına itiraz etti - Son Dakika
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VRT sendikaları İsrail'in katılacağı 2027 Eurovision'a katılma kararına itiraz etti

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VRT sendikaları İsrail'in katılacağı 2027 Eurovision'a temsilci gönderme kararının yeniden değerlendirilmesini istedi. Hollanda'nın katılmayacağı açıklaması sonrası yönetime Hollanda'yı örnek alma çağrısı yapıldı; ACV-VRT yetkilisi 500 imza toplamaya hazır olduklarını söyledi.

Belçika'da Flaman kamu yayıncısı VRT bünyesindeki sendikalar, İsrail'in katılacağı 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na Belçika'nın temsilci gönderme kararının yeniden değerlendirilmesini istedi.

VRT'nin haberine göre sendikalar, Hollanda kamu yayıncılık kuruluşu NPO'nun ülkenin gelecek yıl yarışmaya katılmayacağını açıklamasının ardından VRT yönetimine Hollanda'yı örnek alma çağrısında bulundu.

ACV-VRT Sendikasından Carlos Van Hoeymissen, "Belki de yönetimimizin kararını değiştirmesi için önce çalışanların 500 imzasına ihtiyacı vardır. Öyleyse bunları memnuniyetle toplarız." açıklamasını yaptı.

Van Hoeymissen, çalışanlarla yapılan görüşmelerin VRT'nin yarışmaya katılmasına verilen desteğin sınırlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

ACOD-VRT Sendikası da Hollanda'nın İsrail'in katılmaya devam ettiği bir yarışmadan çekilerek "ahlaken kabul edilebilir tek kararı" aldığını belirtti.

İki sendika, VRT'nin 2027 Eurovision'a temsilci gönderme kararını protesto etmek amacıyla yarışmanın yayınlanacağı 11, 13 ve 15 Mayıs tarihlerinde grev yapılabilmesi için daha önce bildirimde bulunmuştu.

Hollanda yarışmaya katılmayacak

Hollanda kamu yayıncılarının çatı kuruluşu NPO, bugün yaptığı açıklamada, 2027 Eurovision'a Hollandalı bir sanatçı göndermek için yayıncı kuruluşlarla yapılan görüşmelerde yeterli destek bulunamadığını duyurdu.

Ülkenin kamu yayıncısı AVROTROS da 24 Ağustos'ta tarafsızlığını yitirdiği ve tarafsız kabul edilemeyeceği gerekçesiyle 2027'de Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA
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