Vucic'ten Yunanistan'a Savunma İşbirliği Teklifi

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan ile savunma ve askeri alanda işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vucic, "Sayın Dendias ile güvenlik konusunu ele aldık. Askeri ve savunma alanlarında işbirliğini geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede barış ve istikrarın korunması için Yunanistan ile uzun bir dostluk ve stratejik partnerlik paylaştıklarını aktaran Vucic, Sırbistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek için Yunanistan'a teşekkür etti.

Dendias, Belgrad'daki temasları kapsamında Sırp mevkidaşı Bratislav Gasic ile bir araya gelecek.