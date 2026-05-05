Wadephul: ABD'nin Asker Çekmesi NATO'yu Etkilemeyecek

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'nin Almanya'daki askeri varlığını azaltma kararının NATO'nun Avrupa'daki caydırıcı gücünü azaltmayacağını ifade etti.

Wadephul, resmi ziyaret kapsamında geldiği Atina'da Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, yaklaşık 5 bin askerini 6 ila 12 ay içinde Almanya'dan çekmesine ilişkin planını değerlendiren Wadephul, "Hafta sonu yaptığım açıklamaya sadığım. ABD'nin NATO'nun kendi güvenlikleri için de değerinin ve öneminin farkında olduğuna inanıyorum. Bana göre, tüm bunlar genelde bazı münferit eylemlere gereğinden fazla mana yüklemememiz gerektiğini gösteriyor." dedi.

Wadephul, kararın ne olduğunu anlamak ve kendilerinin de nasıl tavır alacağını görmek için ABD ile görüşmeye ihtiyaçları olduğunu belirterek, bunun Avrupa'nın kendi kabiliyetini artırmak için bir araç olarak görülebileceğini ifade etti.

Ukrayna'da son yıllarda yaşananların, askeri kabiliyetin nasıl çabuk artırılabileceğini ortaya koyduğunu dile getiren Wadephul, "NATO'nun Avrupa'daki caydırıcı gücünde bir azalma olmayacağına şüphem yok. Her halükarda telafi edilecektir." diye konuştu.

Wadephul, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına ilişkin "Avrupalılar olarak, İngiltere ve Fransa ile yürüttüğümüz inisiyatif çerçevesinde, bölgedeki düşmanca eylemlerin bitmesinin ardından Hürmüz'de serbest dolaşımın güvenliğine katkıda bulunacağımızı söyledik. Ayrıca, Doğu Akdeniz'e de bir mayın tarama gemisi gönderdik. Bölgedeki mayınların temizlenmesine yardımcı olabilir." diye konuştu.

Bugünkü programında Yunanistan'daki Skaramanga Tersaneleri'nin de bulunduğunu belirten Wadephul, "Yunanistan gibi denizci bir ülkeyle işbirliğimizi artırmak istiyoruz. Özellikle günümüzde deniz yollarının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması tedarik zincirinin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor." dedi.

Almanya'nın, bir müttefik olarak ABD'nin yanında olduğunu söyleyen Wadephul, İran ile yürütülen müzakere sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

Yerapetritis de Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz ulaşımının sağlanmasını istediklerini belirterek, burada yaşanan sorunların küresel ekonomi, uluslararası tedarik zinciri ve vatandaşların günlük hayatı üzerinde olumsuz sonuçları olduğuna dikkati çekti.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e ilişkin görüşlerini Alman mevkidaşına ilettiğini aktaran Yerapetritis, Türkiye'nin Almanya ile silahlanma alanındaki işbirliğine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Yunanistan hiçbir ülkeden savunma ve silahlanma sistemlerinin tedarikine ilişkin bir tavır talep edemez. Öte yandan, üçüncü ülkelere satılan bu sistemlerin en azından müttefiklere karşı kullanılmamasını talep edebilir."

Stratejik İşbirliği Ortaklık İlişkisi ???????

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Stratejik İşbirliği Ortaklık İlişkisi kurulmasına ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Bildiriye göre, Yunanistan ve Almanya tarafından 2016'da imzalanan Eylem Planı ile iki ülke arasında başlayan işbirliğinin bu bildiriyle derinleştirilmesi amaçlandı.

Bu çerçevede dış politika, güvenlik, göç, savunma, sivil savunma, silahlanma, yatırımlar, bilim, eğitim, kültür alanlarında işbirliğinin artırılmasına karar verildi.