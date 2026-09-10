Wadephul: Güçlü Avrupa ittifakı da güçlendirir - Son Dakika
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Wadephul: Güçlü Avrupa ittifakı da güçlendirir

Wadephul: Güçlü Avrupa ittifakı da güçlendirir
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, güçlü bir Avrupa'nın NATO'yu da güçlendireceğini söyledi. Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasının ardından Rusya'dan gelen tehdidin somutlaştığını belirten Wadephul, Almanya'nın savunma bütçesini artırarak 2029'da 150 milyar avroya çıkaracağını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, güçlü bir Avrupa'nın NATO'yu da güçlendireceğini söyledi.

Wadephul, Berlin'de düzenlenen Almanya Büyükelçiler Konferansı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısı düzenledi.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) bulunmasına işaret eden Wadephul, bu olayla Rusya'dan gelen tehdidin somut hal aldığını belirtti.

Bu olayın, Rusya'nın Avrupa ve NATO'ya yönelik giderek artan saldırganlığının bir parçası olduğunu savunan Wadephul, "Rusya, sadece (NATO'nun) doğu kanadında askeri olarak bizi tehdit etmekle ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşını acımasızca sürdürmekle kalmıyor, artan sayıda hibrit, siber, sabotaj, dezenformasyon ve kritik altyapıya yönelik saldırılarla da karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Wadephul, bu nedenle temmuz başında yapılan NATO Zirvesi'nde ortaya konulan siyasi birlik ve beraberliğin somut kabiliyetlerle desteklenmesi ve bu kabiliyetlerin daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bunun daha fazla yatırım yapmak, daha hızlı üretmek ve daha hızlı tedarik etmek anlamına geldiğini vurgulayan Wadephul, "Sonuçta bu, inandırıcı bir caydırıcılıkla ilgilidir. Bu da gerekli kabiliyetlere gerçekten sahip olduğumuzda mümkün olur." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Avrupalıların kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlendiğine işaret ederek, "Güçlü bir Avrupa, NATO'yu da güçlendirir." ifadesini kullandı.

Almanya'nın bu konuda çok önemli katkılar sağladığını dile getiren Wadephul, Almanya'nın bu yolda devam edeceğini söyledi.

Wadephul, daha sonra Almanya Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin savunmaya ayrılan bütçesini artıracağını ve 2029'da muhtemelen 150 milyar avro olacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Böylelikle Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceğine, NATO'nun Avrupa ayağına ve dolayısıyla NATO'nun genel olarak güçlendirilmesine yatırım yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Almanya, Güncel, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wadephul: Güçlü Avrupa ittifakı da güçlendirir - Son Dakika

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