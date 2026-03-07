Wana'da Bombalı Saldırı: 2 Polis Öldü, 31 Yaralı - Son Dakika
Wana'da Bombalı Saldırı: 2 Polis Öldü, 31 Yaralı

07.03.2026 20:37
Pakistan'ın Wana kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, eyaletin Güney Veziristan bölgesine bağlı Wana kentindeki pazar alanında devriye gezen polisleri hedef alan bir bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yetkililer, 2 polisin olay yerinde hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 31 kişinin de saldırıda yaralandığını belirtti.

Wana kenti polis yetkilisi Asghar Ali Shah, patlayıcının pazar yerindeki bir marketin girişine yerleştirildiğini, uzaktan kumanda veya zaman ayarlı düzenekle infilak ettirildiğini aktardı.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, saldırının sorumlularını belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

