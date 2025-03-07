Wang Yi: ABD, Fentanil İçin Ek Tarifeler Uygulamamalı

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin fentanil konusunu bahane ederek Çin mallarına yönelik ek tarifeler getirmesi konusunda değerlendirmelerde bulunarak ABD'nin iyiliğe kötülükle karşılık vermemesi ve keyfi gümrük vergileri uygulamaması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki fentanil bağımlılığının ABD'nin yüzleşmesi gereken bir sorun olduğunu ve bu sorunu çözmesi gerekenin yine ABD'nin kendisi olduğunu belirtti.

Wang, uyuşturucu kaçakçılığı ve üretimine karşı kararlı önlemler aldıklarını ve günümüz dünyasında en katı ve en kapsamlı uyuşturucuyla mücadele politikalarını yürürlüğe koyduklarını vurguladı.

Wang, Çin'in 2019 gibi erken bir tarihte ABD'nin talebi üzerine fentanille bağlantılı tüm maddeleri kısıtlamaya tabi madde listesine alarak dünyada bunu yapan ilk ülke olduğunu da kaydetti.