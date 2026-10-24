Wang Yi, BM reformuna destek sözü verdi, yapay zeka için araştırma merkezi kuracak - Son Dakika
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Wang Yi, BM reformuna destek sözü verdi, yapay zeka için araştırma merkezi kuracak

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Wang Yi, BM reformuna destek sözü verdi, yapay zeka için araştırma merkezi kuracak
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 2026 Küresel Yönetişim Forumu'nda daha adil küresel yönetişim için somut adımlar atacaklarını söyledi. Wang, BM reformuna aktif katılım ve yapay zeka alanında küresel yönetişim araştırma merkezi kurma hedeflerini açıkladı.

XİONG'AN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, daha adil ve makul bir küresel yönetişim sistemi inşasına katkıda bulunmak üzere somut adımlar atacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günü 2026 Küresel Yönetişim Forumu'nun açılış töreninde konuşma yaptı.

Bu yılki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne başarılı şekilde ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini belirten Wang, Birleşmiş Milletler reformuna aktif biçimde katılmayı ve reform sürecini desteklemeyi sürdüreceklerini de ifade etti.

Wang, Küresel Yönetişim Dostlar Grubu'nun rolüne tam işlerlik kazandıracaklarını belirterek, Ulusal Yetki Alanı Dışındaki Alanlarda Deniz Biyolojik Çeşitliliği Anlaşması'nın tam ve etkin biçimde uygulanmasını teşvik edeceklerini ifade etti.

Küresel insan hakları yönetişiminin iyileştirilmesini teşvik edeceklerini ve kalkınma hakkını ön plana çıkaracaklarını belirten Wang, dış uzay yönetişiminin güçlendirilmesine ilişkin tutum belgesi yayımlayacaklarını ve uzay araştırmalarındaki ilerlemeyle paralel olarak yönetişim kurallarını ilerleteceklerini dile getirdi.

Wang, yapay zeka alanındaki uluslararası işbirliğini derinleştirip küresel bir yönetişim araştırma merkezi kuracaklarını da ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiYapay ZekaPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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