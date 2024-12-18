Wang Yi, CICA Toplantısına Katıldı

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BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi (sağdan üçüncü), Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na video bağlantısı aracılığıyla katıldı, 17 Aralık 2024.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Çin'in kurucu üyesi olduğu CICA sürecine aktif olarak katıldığını, bu sürecin gelişimini her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirtti. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)