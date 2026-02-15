Wang Yi: Çin-ABD İlişkileri Parlak Bir Geleceğe Sahip - Son Dakika
Wang Yi: Çin-ABD İlişkileri Parlak Bir Geleceğe Sahip

15.02.2026 11:06
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-ABD ilişkilerinin olumlu bir geleceği olduğunu belirtti.

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçmişte iniş ve çıkışlar yaşansa da Çin-ABD ilişkilerinin parlak bir geleceğe sahip olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang açıklamayı, Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünyada Çin" başlıklı oturumundaki konuşmasının ardından Çin-ABD ilişkileriyle ilgili sorular üzerine yaptı.

Wang, dünyanın iki büyük gücü olan Çin ve ABD'nin birbirleriyle nasıl geçindikleri konusunun uluslararası konjonktürün gidişatını temelden etkilediğini ifade etti.

Bakan, Çin'in ABD ile ikili ilişkileri her zaman iki halka ve dünyaya karşı yüksek sorumluluk duygusu çerçevesinde tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirip yürüttüğünü belirtti.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin ile ABD arasında yıllardır süregelen ilişkilerde edinilen deneyim ve çıkarılan derslere işaret ettiğini vurguladı. Wang, Xi'nin, Çin ve ABD'nin birbirlerine saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri doğrultusunda davranması gerektiğini söylediğini ve iki büyük gücün dünyada bir arada yaşayabilmesi için diyalog ve istişarelerle ortaklaşa doğru yolu bulmalarını önerdiğini hatırlattı.

Çin'in bu yönde ilerlemeye devam edeceğini belirten Wang, bu durumun her iki ülke halkları ile uluslararası toplumun çıkarlarına hizmet edeceğini ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Xi ve Çin halkına büyük saygı duymasının memnuniyet verici olduğunu belirten Wang, Trump'ın, Çin ve ABD'nin önemli küresel sorunları çözmek için birlikte çalışabileceğini ve iki liderin Çin-ABD ilişkilerinin gelişimini ilerletebileceğini açıkça ifade ettiğini vurguladı.

Wang, ancak ABD'de hala bu görüşü paylaşmayan ve Çin'i kontrol altına almak ve baskılamak için her türlü çabayı göstermeye devam eden, Çin'e her şekilde saldırıp ülkeyi karalamaya çalışan bazı kesimler olduğunu da vurguladı.

Kaynak: Xinhua

