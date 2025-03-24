Wang Yi, Çin-Japonya İlişkilerini Güçlendirme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Wang Yi, Çin-Japonya İlişkilerini Güçlendirme Çağrısı Yaptı

Wang Yi, Çin-Japonya İlişkilerini Güçlendirme Çağrısı Yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tokyo'da Japonya-Çin dostluk gruplarıyla görüşerek işbirliğini vurguladı.

24.03.2025 16:51
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TOKYO, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yedi ayrı Japonya-Çin dostluk grubunun temsilcileriyle Tokyo'da bir araya geldi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, pazar günü gerçekleştirilen görüşmede küresel belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde ikili işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Uluslararası konjonktürde giderek artan istikrarsızlığa işaret eden Wang, Çin'in büyük bir güç olarak sorumluluklarını üstlenmeye, Asya'da barış ve güvenliği korumak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya ve insani kalkınma ve ilerlemeyi teşvik etmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Çin ve Japonya'nın yakın iki komşu ülke ve iki büyük küresel ekonomi olarak ilişkilerinin değerini gözden geçirmeleri, dostluklarının önemini teyit etmeleri, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeleri ve Çin-Japonya ilişkilerinin sürekli, sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere halklar arası dostane ilişkilerin gücünü sağlamlaştırmaları gerektiğini söyledi.

Temsilcileriyle görüştüğü dostluk gruplarının uzun yıllardır ikili dostluğun ilerletilmesine yönelik çabalarından övgüyle bahseden Wang, gruplardan her iki halkın temel çıkarlarının korunmasına yeni katkılarda bulunmak üzere barışçıl ve dostane işbirliğini sürdürmelerini istedi.

İlişkilerin güçlendirilmesi için kilit öneme sahip üç alana işaret den Wang, bunları siyasi temelin korunması, çeşitli sektörler arasında diyalog ve etkileşimin artırılması ve Çin-Japonya dostluğunu ileri taşıyacak mirasçıların yetiştirilmesi olarak sıraladı.

Wang, Çin-Japonya Ortak Bildirisi ilkelerine sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiğini, özellikle de tarihi meseleler ve Taiwan sorununun doğru şekilde ele alınması ve temeli zayıflatan her türlü çarpıtma, tahrifat veya eyleme karşı direnilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan ayrıca genç nesli dostluk girişimlerine aktif olarak katılmaya teşvik ederek ikili işbirliği mirasının ileriye taşınmasını sağlama çağrısında bulundu.

Toplantıya Japonya-Çin Dostluk Grubu Parlamenterler Birliği Başkanı ve Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Moriyama Hiroşi, Japonya Uluslararası Ticareti Geliştirme Derneği Başkanı Kono Yohei ve diğer dostluk gruplarının başkanları katıldı.

Grup temsilcileri, Çin-Japonya dostluğunun iki ülke ve halkları için kritik önemini vurgulayarak, yerel ve gençlik düzeylerinde etkileşimi artırmaya devam edeceklerini ve Çin ve Japonya halkları arasındaki ilişkiyi daha da güçlendireceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Wang Yi, Çin-Japonya İlişkilerini Güçlendirme Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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