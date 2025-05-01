Wang Yi'den BRICS Ülkelerine Birlik Çağrısı

BRASİLİA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS ülkelerine gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını koruma konusunda en güvenilir güç olarak hareket etmek üzere birlik ve işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, çarşamba günü Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen 15. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Wang, yeni küresel konjonktürde giderek daha fazla ülkenin BRICS'in sesine kulak verme ve BRICS'e katılma konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Uluslararası politikada ticari faaliyet bazlı yaklaşımların izlenmesinin ve küresel ticaretin silah haline getirilmesinin, ülkeler arasındaki güven krizini derinleştirip küresel güvenliği tehlikeye atacağını vurgulayan Wang, tavizle bir yere varılamayacağını ve birlikten umut doğacağını belirtti.

BRICS ülkelerini kalkınma hakkını savunmak, birlik ve işbirliğine öncülük etmek ve çok taraflılığı korumak üzere çalışmaya davet eden Wang, kural tanımaz güce karşı net duruş sergilemeleri ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı ve imkanını korumaları gerektiğini vurguladı.

Toplantıya katılan diğer taraflar da BRICS ülkelerinin zorbalık, müdahalecilik ve gümrük vergilerinin kötüye kullanılmasının her türüne karşı çıkmak, çok taraflılığa bağlı kalmak, Küresel Güney'in ortak çıkarlarını savunmak ve çok kutuplu bir barış, güvenlik, adalet ve hakkaniyet dünyası inşa etmek için birlikte çalışmak üzere uzlaşı oluşturmaları ve ortak çaba sarf etmeleri gerektiği konusunda mutabık kaldı.