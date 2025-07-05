Wang Yi'den Çin-Fransa İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Wang Yi'den Çin-Fransa İşbirliği Vurgusu

05.07.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Paris'te Çin ve Fransa'nın işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

PARİS, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Fransa'yı istikrar, açıklık, kapsayıcılık ve birlikten yana güçler olarak hareket etmeye çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günü Paris'te Fransız mevkidaşı Jean- Noel Barrot ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Wang, Çin-Fransa Üst Düzey Diyalog Mekanizması'nın 7. toplantısına eş başkanlık yaptıklarını belirterek, Çin-Fransa ve Çin-AB ilişkileri hakkında derinlemesine, yapıcı ve samimi görüş alışverişinde bulunup bir dizi önemli mutabakata vardıklarını söyledi.

Wang, iki tarafın kültürel etkileşim alanındaki çabalarını uyumlu hale getirdiklerini ve işbirliğine yönelik yeni planlar yaptıklarını da kaydetti.

Mevcut karmaşık ve çalkantılı uluslararası ortam karşısında büyük ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirten Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Çin ve Fransa'nın, BM kurucu ilkelerine bağlı kalmaları, diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan bağımsızlık ve özgüven ruhunu korumaları ve dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasına birlikte katkı sunmaları gerektiğini ifade etti.

Bu çerçevede dört öneri sunan Wang, ilk olarak Çin ve Fransa'nın stratejik iletişimi güçlendirip istikrardan yana güçler olarak hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

İkinci olarak Çin ve Fransa'nın karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmesi ve açıklıktan yana güçler olarak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Wang, bazı büyük ülkelerin gümrük vergilerini silah gibi kullandığına, ekonomik ve ticari işbirliğini güvenlik sorunu haline getirdiğine ve kendi çıkarlarını diğer ülkelerin çıkarlarının üstünde tuttuğuna dikkat çekti. Wang, bu tür uygulamaların küresel tedarik zincirlerinin istikrarını ciddi şekilde bozduğunu ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

Üçüncü olarak, Çin ve Fransa'nın halklar arası etkileşimi teşvik etmesi ve kapsayıcılıktan yana güçler olarak hareket etmesi gerektiğini belirten Wang, dostane iletişimi güçlendiren bu tür temasların, ülkeler arasında anlayışı derinleştirmek, farklılıkların üstesinden gelmek ve uyum içinde bir arada yaşamak için en iyi yol olduğunu vurguladı.

Dördüncü olarak, Çin ve Fransa'nın çok taraflı koordinasyonu güçlendirip birlikten yana güçler olarak hareket etmesi gerektiğini belirten Wang, içinde bulunduğumuz yılın hem faşizme verilen dünya savaşında kazanılan zaferin hem de BM'nin kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Wang, Avrupa'nın entegrasyonunu kararlılıkla desteklediklerini, Fransa'nın Avrupa Birliği'nin stratejik özerkliğini güçlendirmedeki rolünü memnuniyetle karşıladıklarını ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişimini teşvik etmek üzere Fransa'yla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Fransa, Dünya, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wang Yi'den Çin-Fransa İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Tüfekle oyun 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Tüfekle oyun 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Nico Williams’tan 10 yıllık imza Nico Williams'tan 10 yıllık imza
Buca’da ekipler alevlerin arasında kaldı: Öleceksek de birlikte öleceğiz Buca'da ekipler alevlerin arasında kaldı: Öleceksek de birlikte öleceğiz
Beşiktaş’ın, Avusturya kampı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın, Avusturya kampı kadrosu belli oldu
Beşiktaş’a transfer olan Tammy Abraham soluğu Ayasofya Camii’nde aldı Beşiktaş'a transfer olan Tammy Abraham soluğu Ayasofya Camii'nde aldı
Kene nasıl tespit edilir Profesörden açık renkli örtü tüyosu Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu
Kırkpınar’a günler kala acı olay 25 yaşında hayatını kaybetti Kırkpınar'a günler kala acı olay! 25 yaşında hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı’ya transfer yasağı Hull City bu karar sonrası harekete geçti Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var

09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
07:57
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
14:23
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
14:22
Yasak aşk, kürtaj, tehdit Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
14:16
Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi
Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi
14:13
3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
14:12
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm Tanesi 65 lira
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm! Tanesi 65 lira
14:04
Fenerbahçe’ye kötü haber Jonathan David’i resmen açıkladılar
Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar
13:46
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
13:30
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
13:23
Altın alırken hapse girebilirsiniz Tebligatlar gelmeye başladı
Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı
13:20
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
13:06
Acun Ilıcalı’ya transfer yasağı Hull City bu karar sonrası harekete geçti
Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 11:03:17. #7.12#
SON DAKİKA: Wang Yi'den Çin-Fransa İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.