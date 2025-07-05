Wang Yi'den Çin-Fransa İşbirliği Vurgusu

PARİS, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Fransa'yı istikrar, açıklık, kapsayıcılık ve birlikten yana güçler olarak hareket etmeye çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günü Paris'te Fransız mevkidaşı Jean- Noel Barrot ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Wang, Çin-Fransa Üst Düzey Diyalog Mekanizması'nın 7. toplantısına eş başkanlık yaptıklarını belirterek, Çin-Fransa ve Çin-AB ilişkileri hakkında derinlemesine, yapıcı ve samimi görüş alışverişinde bulunup bir dizi önemli mutabakata vardıklarını söyledi.

Wang, iki tarafın kültürel etkileşim alanındaki çabalarını uyumlu hale getirdiklerini ve işbirliğine yönelik yeni planlar yaptıklarını da kaydetti.

Mevcut karmaşık ve çalkantılı uluslararası ortam karşısında büyük ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirten Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Çin ve Fransa'nın, BM kurucu ilkelerine bağlı kalmaları, diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan bağımsızlık ve özgüven ruhunu korumaları ve dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasına birlikte katkı sunmaları gerektiğini ifade etti.

Bu çerçevede dört öneri sunan Wang, ilk olarak Çin ve Fransa'nın stratejik iletişimi güçlendirip istikrardan yana güçler olarak hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

İkinci olarak Çin ve Fransa'nın karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmesi ve açıklıktan yana güçler olarak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Wang, bazı büyük ülkelerin gümrük vergilerini silah gibi kullandığına, ekonomik ve ticari işbirliğini güvenlik sorunu haline getirdiğine ve kendi çıkarlarını diğer ülkelerin çıkarlarının üstünde tuttuğuna dikkat çekti. Wang, bu tür uygulamaların küresel tedarik zincirlerinin istikrarını ciddi şekilde bozduğunu ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

Üçüncü olarak, Çin ve Fransa'nın halklar arası etkileşimi teşvik etmesi ve kapsayıcılıktan yana güçler olarak hareket etmesi gerektiğini belirten Wang, dostane iletişimi güçlendiren bu tür temasların, ülkeler arasında anlayışı derinleştirmek, farklılıkların üstesinden gelmek ve uyum içinde bir arada yaşamak için en iyi yol olduğunu vurguladı.

Dördüncü olarak, Çin ve Fransa'nın çok taraflı koordinasyonu güçlendirip birlikten yana güçler olarak hareket etmesi gerektiğini belirten Wang, içinde bulunduğumuz yılın hem faşizme verilen dünya savaşında kazanılan zaferin hem de BM'nin kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Wang, Avrupa'nın entegrasyonunu kararlılıkla desteklediklerini, Fransa'nın Avrupa Birliği'nin stratejik özerkliğini güçlendirmedeki rolünü memnuniyetle karşıladıklarını ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişimini teşvik etmek üzere Fransa'yla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.