Wang Yi: Teknolojik Baskı İnovasyonu Engelleyemez

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "küçük bahçe, yüksek çit" politikasının inovasyon ruhunu baskı altına alamayacağını, bağları koparma ve tedarik zincirlerini bozmanın da sadece yapanın kendini izole etmesine yol açacağını söyledi.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında bilim ve teknolojinin engeller yaratmak amacıyla kullanılmaması, aksine herkese fayda sağlayan ve herkes tarafından paylaşılan bir zenginlik olması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Çin'i teknolojik olarak baskı altına alma çabalarına ilişkin ise Wang, "Ambargo atılımın, baskı inovasyonun önünü açar" dedi.

İster uzay bilimlerinde ister çip üretiminde olsun, Çin'e yönelik haksız dış baskıların aralıksız devam ettiğini belirten Wang, Çin'in bilim ve teknolojide güç merkezi olma yolunda ilerleyişinin ise hızlandığını ifade etti.