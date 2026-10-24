Wang Yi, yapay zekada Çin-ABD ortak yönetiminin mümkün olduğunu belirtti - Son Dakika
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Wang Yi, yapay zekada Çin-ABD ortak yönetiminin mümkün olduğunu belirtti

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Wang Yi, yapay zekada Çin-ABD ortak yönetiminin mümkün olduğunu belirtti
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile ABD'nin yapay zekada ortak yönetim için kapasite ve sorumluluğa sahip olduğunu belirtti. Wang, yapay zekanın insan kontrolünde gelişmesi ve küresel kural ve standartların ortaklaşa ele alınması gerektiğini vurguladı.

XİONG'AN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin yapay zekayı doğru şekilde geliştirmek ve yönetmek için birlikte hareket edebilecek kapasiteye ve sorumluluğa sahip olduğunu belirterek, yapay zekanın insan kontrolünde gelişmesinin ve insanlara fayda sağlamasının güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang cuma günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nde düzenlenen 2026 Küresel Yönetişim Forumu'na katılmak üzere Çin'de bulunan Asya Derneği Mütevelli Heyeti Eş Başkanı John L. Thornton ve New York Times köşe yazarı Thomas L. Friedman ile bir araya geldi.

Wang, ""Yapay zekanın ortak refahı teşvik etmeye ve ortak güvenliği korumaya hizmet etmesini sağlamak için yalnızca risklere karşı önlem almakla kalmamalı, aynı zamanda küresel ölçekte uygulanabilecek kural ve standartların ortaklaşa ele alınmasında işbirliği yapmalıyız"" dedi.

Wang, yapay zekanın kapsayıcı, fayda sağlayacak, olumlu amaçlarla ve insanlığın yararına olacak şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın an itibarıyla barış, kalkınma ve güvenlik gibi birçok alanda yönetişim açıklarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Wang, karşı karşıya olduğunu belirten Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Eylül 2025'te önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin, dünyaya önemli bir kamusal fayda sunduğunu ve uluslararası toplumun geniş çaplı takdir ve desteğini kazandığını ifade etti.

Wang, Küresel Yönetişim Forumu'na ev sahipliği yapan Çin'in, çeşitli taraflar arasında uzlaşı oluşturmayı ve küresel yönetişim sisteminin reformunu birlikte ilerletmeyi umduğunu belirtti.

Thornton ve Friedman ise Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin ABD'ye gerçekleştirdiği başarılı ziyaretten dolayı tebriklerini ileterek, iki ülkenin yapay zeka alanındaki işbirliğini artırmasını ve dünyaya önemli kamusal faydalar sunmasını beklediklerini ifade etti.

Thornton ve Friedman, uluslararası toplumun Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Ekonomi Liderleri Toplantısı'nı yakından takip ettiğini ve Çin'den bu fırsatı değerlendirerek küresel zorlukların ele alınmasında benzersiz ve olumlu bir rol oynamasını beklediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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