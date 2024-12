Warner Bros. Türkiye İçin Yeni Yatırımlar Yapacak

Güncel

Warner Bros. Discovery Türkiye Yerel Orijinal Yapımlar, Ulusal Kanallar ve Yayın Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Deniz Şaşmaz Oflaz, "Warner Bros'un yerel hikayeye daha fazla yatırım yapmak gibi bir motivasyonu var. Biz de yeni hikayeler bulmaya başladık. Üzerinde çalışıyor, geliştiriyoruz." dedi.

Türkiye'nin önde gelen dijital platformlarından BluTV, 2025'in bahar aylarında "Max" ismini alacak. Dünya genelinde 74 ülkede, 110 milyon aboneye sahip Max, HBO'nun seçkin orijinal yapımlarını, BluTV'nin sevilen yerli içeriklerinin yeni sezonlarını, Türkiye'ye özel yeni hikayeleri, Warner Bros.'un gişe rekorları kıran filmlerini, DC evrenini, suç ve belgesel içerikleriyle bir araya getirecek.

Yeni sezon çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Oflaz, Warner Bros.'un yerel hikayelere çok önem verdiğini belirterek, "Geçmişinde zaten BluTV birçok hikayeyi hayata geçirdi. Bundan dolayı da aslında çok güzel geri dönüşler aldık. Burada bu değişimi gerçekleştirirken kesinlikle yerel hikayeye daha fazla yatırım yapmak gibi bir motivasyonumuz var, yani Warner Bros'un böyle bir motivasyonu var. Biz de yeni hikayeler bulmaya başladık. Üzerinde çalışıyor, geliştiriyoruz. 2025'ten itibaren de vitesi artıracağız gibi gözüküyor." açıklamasını yaptı.

"Daha fazla yatırım, daha fazla bölümlü projeler yapacağız"

Oflaz, pandemi sırasında genel olarak dijital platformlara ciddi bir ilgi gösterildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğu için zaten genel olarak dijitale bir kayma var. Bir yandan televizyon kanalları, diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha kaliteli premium dizi prodüksiyonuna devam ettiği için orada ayrışma çok önemli, Türkiye özelinde. Biz bu sebepten dolayı farklı türlere ilgiyi çekiyoruz.

Halihazırda Hepsiburada ile bir iş birliğimiz var. O program ile reklamlı bir model üzerinden ilerleyerek, daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyoruz. Tabii ki dönemsel kampanyalar olacak ama genel olarak dijital platformlara Türkiye'de bir ilgi var ve büyüyerek gidiyor. BluTV olarak bundan 7-8 yıl önce pazara ilk girdiğimizde, o zaman çok daha dar bir alanda buna eğilmiştik aslında. Ama özellikle pandemiden sonra ciddi derecede dijitale geçiş oldu. Burada önemli olan, sunduğunuz içeriklerde farklılaşmak ve böyle iş birlikleri ile desteklemek. Çok geniş bir nüfusa sahibiz ve alım gücüne göre de farklı şeyler sunabilmek gerekiyor."

Warner Bros'un Türk yapımlarını başka ülkelerde de yayınladığına işaret eden Oflaz, "Bizim halihazırdaki BluTV içeriklerimizi Max'in farklı bölgelerinde denemeye başladık. Doğu Avrupa'da, Polonya'da ve Latin Amerika'da bazı içeriklerimiz çok kısa süre önce yayına girdi, yenileri de önümüzdeki günlerde girmeye devam edecek. Bu test bizim için önemli. Aslında önceliğimiz Türkiye pazarına üretim yapıp onun karşılığını Türkiye pazarında bulmak ama Türk içeriğindeki başarılı yapımların, yurt dışında da karşılık bulabileceğine inandığımız için bu testleri yapıyoruz. Bu neye vesile olacak? Orada başarı gördüğümüz noktada, belki de daha fazla yatırım, daha fazla bölümlü projeler yapacağız. Birazcık da o dengeyi bulabilmek için test ettiğimiz bir dönemdeyiz." diye konuştu.

"Türklerin hikayesini anlatacağız"

Deniz Şaşmaz Oflaz, Alper Çağlar'ın "İlk Göktürk" adlı yapımının da ilk kez izleyiciyle buluşacağını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"İlk Göktürk, Alper Çağlar'ın projesi. Aslında başta bir sinema filmi olarak tasarlanmış ama çok ciddi, büyük bir prodüksiyon gerektirdiği için sonrasında önsözünü bir mini dizi olarak tasarladık. Onunla ilgili de prodüksiyon halindeyiz. İlk defa dünyada Türklerin hikayesini anlatacağız. Hep Batı'da arıyoruz bu hikayeleri, serüvenleri. Batı'nın hikayelerini milyonlarca insan izliyor ama kendi coğrafyamızda çok ciddi serüvenlerimiz var. Gerçekten bugün Lord of the Rings, Kingdom of Heaven gibi ciddi serüvenler var takip ettiğimiz. Aslında birazcık o şekilde yarattık bu projeyi de. Onun için projenin takibi de izleği de güçlü olacak diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyız."

Geliştirilmiş streaming deneyimi de sunacak Max'te, yerli yapımlar arasında İlk Göktürk'ün yanı sıra "Prens"in 3, "Magarsus"un ise 2. sezonu da izleyicinin beğenisine sunulacak.

"The White Lotus", "The Last of Us", "Peacemaker", "The Gilded Age" ve "Euphoria???????" adlı yapımlar ise 2025'te yayınlanacak HBO orijinal yapımları arasında yer alıyor.