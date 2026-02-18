DNA'nın sarmal yapısını keşfeden James Watson'ın Epstein'in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
18.02.2026 00:57
DNA'nın ikili sarmal yapısını keşfeden Nobel ödüllü ABD'li bilim insanı James Watson'un Jeffrey Epstein'in New York'taki malikanesinde 3 kadınla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANININ DA FOTOĞRAFI ÇIKTI

İngiliz The Telegraph gazetesinin elde ettiği belgelerde, geçen yıl 97 yaşında hayatını kaybeden Watson'un, Epstein'in New York'taki malikanesinin büyük salonunda, muhtemelen 2010'ların sonuna doğru bir tarihte çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

Watson, fotoğrafta 3 kadınla birlikte görülürken, kadınlardan birinin elinde Watson'un bilimsel bir makalesinin bulunması da dikkati çekti.

DNA'NIN İKİLİ SARMAL YAPISINI KEŞFETMİŞTİ

İngiliz Francis Crick ile DNA'nın ikili sarmal yapısını keşfettiği için 1962 yılında Nobel ödülü alan Watson'un, Epstein'e yakın isimler arasında yer aldığı iddia edilen haberde, Watson'un 2007 yılında Afrikalılar hakkında yaptığı "bizim kadar zeki değiller" açıklamasının Epstein tarafından da savunulduğuna yer verildi.

Haberde Epstein'in dil bilimci Noam Chomsky ile konuşmalarında yer alan, "James Watson'ın bazı özel görüşleri kamuoyuna açıklandı ve bu nedenle toplumdan dışlandı. Bazı rahatsız edici gerçekleri kabul etmek gerekebilir." ifadeleri buna kanıt olarak gösterildi.

Watson'un ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'in malikanesinde fotoğrafının bulunmasının herhangi bir yasa dışı davranışa yöneldiği anlamına gelmediği vurgulanan haberde, bu durumun Epstein'in önemli isimleri çevresinde toplama çabalarının bir göstergesi olduğuna da işaret edildi.

Fotoğrafta yer alan makalenin "Antioksidanlarını Ortadan Kaldırarak Tedavisi Mümkün Olmayan Kanserleri Durdurmak" başlıklı bilimsel çalışma olduğu da kaydedilen haberde, bu çalışmanın 2013'te yayımlandığı kaydedildi.

Elde edilen belgeler arasında, Epstein'e asistanı tarafından 2017'de gönderilen, "Dr Watson size bir makale yolladı. Sizin için yemek masasına bıraktım." yazılı bir e-posta da yer aldı. Haberde Watson'un söz konusu çalışmayı Danimarka'daki bir derste işlediği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA

