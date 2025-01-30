Waymo, 10 Yeni Kentte Otonom Araç Testine Başlıyor

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SAN FRANCİSCO, 30 Ocak (Xinhua) -- Çok uluslu teknoloji şirketi Alphabet'e bağlı otonom araç şirketi Waymo, bu yıl Las Vegas ve San Diego'dan başlamak üzere 10 yeni kentte otonom araçlarını test etmeye başlayacak.

Teknoloji haber sitesi The Verge'de çarşamba günü yer alan habere göre şirket, her kente ilk etapta manüel olarak kullanılacak yaklaşık 10 adet araç gönderecek.

An itibarıyla Phoenix, San Francisco ve Los Angeles kentlerinde ticari robot taksi hizmetleri sunan Waymo, bu yıl Austin, Atlanta ve Miami'de de hizmete başlamayı planlıyor.

Habere göre Waymo, bu yıl bu kentlerde robot taksi hizmetini test edip etmeyeceğini henüz teyit etmedi. Öte yandan şirket, sisteminin yeni ortamlara nasıl uyum sağladığını görmek amacıyla genellikle sınırlı sayıda sürücülü filoyu farklı kent ve sürüş koşullarında test ediyor.

Şirket, 2024 yılında teknolojisini daha sert kış koşullarında denemek için araçlarını Michigan ve New York'ta test etti.

Waymo'nun Ürün Yöneticisi Nick Rose, "Sistemimizi zorlayacak çok farklı yerler arıyoruz" dedi.