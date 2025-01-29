Waymo, Los Angeles'ta Sürücüsüz Taksi Testlerine Başlıyor

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SAN FRANCISCO, 29 Ocak (Xinhua) -- Çok uluslu teknoloji şirketi Alphabet'e bağlı otonom araç şirketi Waymo, sürücüsüz robot taksilerini Los Angeles otoyollarında test etmeye başlayacak.

Şirketin robot taksileri test sırasında direksiyon başında güvenlikten sorumlu bir operatör olmadan çalışacak. Çevrimiçi teknoloji haberleri yayımlayan TechCrunch'ın haberine göre Waymo, diğer bölgelerde olduğu gibi Los Angeles otoyollarında da başlangıçta yalnızca çalışanların kullanabileceği sürücüsüz araçları test edecek. Araçlar daha sonra aşamalı olarak halka sunulacak.

2019'dan bu yana Los Angeles'ta faaliyet gösteren Waymo, 2022 yılında Los Angeles'ı Phoenix ve San Francisco'nun ardından bir sonraki ticari pazarı olarak belirlediğini açıklamıştı.

Waymo, geçen yıl mart ayında Los Angeles'ta ticari bir robot taksi hizmeti başlatmak için Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan onay aldı. Bu onay, San Francisco Yarımadası ve başlıca San Francisco otoyollarını da içine alacak şekilde Körfez Bölgesi'ndeki genişletilmiş bir hizmet alanını kapsıyor.