We Power Programı Başvuruları Açıldı! - Son Dakika
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We Power Programı Başvuruları Açıldı!

We Power Programı Başvuruları Açıldı!

BSH Türkiye, cinsiyet eşitliğini destekleyen We Power programı için başvuruları 10 Kasım'a kadar alıyor.

21.10.2024 13:16
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BSH Türkiye, istihdamda cinsiyet eşitliğini destekleyen We Power kariyer programının 2024-2025 dönemi için başvuruları almaya başladı. Başvurular 10 Kasım'a kadar devam edecek.

BSH Türkiye, iş dünyasında fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği We Power kariyer programının yeni dönem başvurularını açtı. Mühendislik ve satış alanlarında kadınları güçlendirmeyi hedefleyen programın yeni dönemi için başvurular 10 Kasım'a kadar devam edecek.

WE POWER PROGRAMI, KADIN ÖĞRENCİLERE YETKİNLİKLERİNE UYGUN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ SUNUYOR

We Power programı, kadın öğrencilere yetkinliklerine uygun çalışma deneyimleri sunarak onların kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefliyor. BSH Türkiye'de proje öğrencisi olarak görev alan genç kadınlar, Üretim, Kalite, Tedarik Zinciri ve Ar-Ge gibi temel mühendislik alanlarında, Satış alanında ise Saha Satışı ve Satış Destek pozisyonlarında tecrübe kazanıyor. Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler, şirketin çeşitli profesyonelleri ile bir araya geldikleri bir etkinlikte kariyer yolculuklarına dair önemli ipuçları edinme fırsatı buluyor. Devamında gerçekleştirilen yönetici mülakatlarıyla seçilen öğrenciler, BSH bünyesinde uzun süreli stajlarına başlıyor.

19 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI

Dört yıldır devam eden We Power programına şu ana kadar 19 binin üzerinde kadın öğrenci başvururken 140 proje öğrencisi, BSH Türkiye bünyesinde deneyim kazandı.

BSH Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Coşkun, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"BSH Türkiye olarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı iş stratejimizin merkezine alıyoruz. We Power programı ile mühendislik, satış ve lojistik gibi kritik alanlarda kadınların iş dünyasında sağlam adımlar atmalarını sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. Her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için eşit fırsatlar sunmanın, sadece şirketimize değil, tüm topluma sağladığı katma değerin farkındayız. Geleceğin iş gücünde cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına attığımız her adımın, daha adil ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunmasını umuyor, bu bağlamda, We Power programı ile genç kadınların potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."

SON BAŞVURU TARİHİ: 10 KASIM

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören kadın öğrencilere yönelik olarak başlatılan We Power, farklı alanlarda eğitim gören kadınların da katılımıyla büyüyerek devam ediyor. Programa başvurular, 10 Kasım tarihine kadar web sitesinden yapılabilecek. Ön değerlendirmelerden sonra seçilen öğrencilerin, Şubat 2025 itibarıyla işe başlaması planlanıyor.

Kaynak: DHA

10 Kasım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel We Power Programı Başvuruları Açıldı! - Son Dakika

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