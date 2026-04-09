Webrazzi AI 2026: Yapay Zeka İş Dünyasını Buluşturdu

Webrazzi, yapay zeka odaklı ilk konferansı Webrazzi AI 2026 ile iş dünyasının karar vericilerini, teknoloji liderlerini ve girişimcileri aynı sahnede buluşturdu. Bankacılıktan perakendeye, sağlıktan sigortaya kadar farklı sektörlerden liderlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferansta, yapay zekanın iş modellerine, operasyonlara ve büyüme stratejilerine etkisi somut örnekler üzerinden tartışıldı. 40'tan fazla konuşmacının deneyimlerini paylaştığı ve binin üzerinde katılımcının yer aldığı etkinlik, Türkiye'de yapay zeka odağında gerçekleştirilen en kapsamlı buluşmalardan biri olarak öne çıktı.

Etkinliğin açılışını yapay zeka asistanı ile gerçekleştiren Arda Kutsal, yapay zekanın gelişimini göstermek için sahneyi doğrudan yapay zekaya bıraktı. Yapay zeka, Kutsal'ın son 30 günlük iş sürecini analiz ederek veri üretme hızını ve karar alma potansiyelini katılımcılarla paylaştı. Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal, açılış konuşmasında yapay zekanın iş dünyasında yarattığı kırılmaya dikkat çekerek, bu dönüşümü Türkiye'de daha görünür ve somut hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kutsal, yapay zekanın iş yapış biçimlerine entegre edilmesinin kritik olduğunu vurguladı ve rekabet avantajının yapay zekayı doğal bir parça haline getirebilenlerde olacağını ifade etti.

Konferansta, bankacılıktan e-ticarete, pazarlamadan insan kaynaklarına kadar birçok alanda yapay zekanın iş yapış biçimlerini nasıl dönüştürdüğü ele alındı. Yapay zekanın yönetimi, etik ve güvenlik boyutları, agentic commerce ve yeni nesil müşteri deneyimleri gibi kritik başlıklar tartışıldı. Ayrıca, şirketlerin yapay zekaya adaptasyon hızı, veri yönetişimi ve otonom operasyonlar gibi konular üzerinden somut kullanım örnekleri paylaşıldı. Konuşmacı kadrosu, global teknoloji şirketlerinden yerli girişimlere, kamu temsilcilerinden akademisyenlere kadar geniş bir perspektif sundu ve AI'ın iş süreçlerine entegrasyonu gibi konular katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Türkiye İş Bankası, Migros One ve diğer sponsorların desteğiyle gerçekleşti.