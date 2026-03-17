WEFA İftar Programı Düzenledi
17.03.2026 22:18
WEFA ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle iftar programı yapıldı, 1200 öğrenci bir araya geldi.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle "Paylaştıkça Bereketlenen Sofralarda Buluşuyoruz" iftar programı düzenlendi.

Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına, WEFA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Musab Aydın, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Programda katılımcılar akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.

WEFA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, programda yaptığı konuşmada, 2006 yılından bu yana insan onurunun korunmasını merkeze alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Aydın, din, dil, cinsiyet veya etnik köken ayrımı gözetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı, yalnızca kısa vadeli yardımlarla değil, aynı zamanda kalıcı ve sürdürülebilir projelerle insanların hayatlarına dokunmayı amaçladıklarını belirtti.

Dünyanın farklı bölgelerinde yürüttükleri projelerde en büyük motivasyon kaynaklarının iyiliğin sınır tanımadığına olan inançları olduğunu dile getiren Aydın, bu kapsamda Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar pek çok bölgede acil yardım, eğitim, sağlık, barınma ve sosyal destek projeleri yürüttüklerini ifade etti.

Aydın, yürüttükleri projelerde gençlerin enerjisini ve fikirlerini görmekten her zaman büyük mutluluk duyduklarını anlatarak, "İnanıyorum ki bugün burada bulunan her öğrenci, gelecekte kendi alanında önemli başarılara imza atarken, aynı zamanda insanlığa fayda sağlayacak projelerde de yer alacaktır." dedi.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Yıldız Teknik, İstanbul Medeniyet ve Türk-Alman üniversitelerinde düzenlenen programlar kapsamında toplam 1200 öğrenci ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Kaynak: AA

