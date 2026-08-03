WestJet'te Grev: 600 Uçuş İptal - Son Dakika
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WestJet'te Grev: 600 Uçuş İptal

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WestJet'te 4 bin 287 kabin görevlisi greve gitti, 600 uçuş iptal oldu. Yolculara alternatif sunulacak.

Kanada merkezli hava yolu şirketi WestJet bünyesinde çalışan 4 bin 287 kabin görevlisinin greve gitmesi nedeniyle 31 Temmuz itibarıyla 600 uçuş iptal oldu.

CBC News kanalının haberine göre, WestJet bünyesindeki çalışanlar, kendilerini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) ile firma arasında yeni sözleşmeye varılamamasının ardından greve gitti.

Hava yolu firması, greve giden 4 bin 287 kabin görevlisinin işe gelmemesi nedeniyle 31 Temmuz'dan itibaren 600 uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

Firma, yılın seyahat bakımından en yoğun dönemlerinden birine denk gelen bu iptallerden etkilenen yolculara para iadesi yapılacağını ya da alternatifler sunulacağını açıkladı.

Üyelerinin maaşlarının adil olmadığını ve bazı görevler için ücret almadan çalıştığını savunan sendika ile ülkenin en büyük ikinci hava yolu şirketi konumundaki WestJet arasında görüşmeler sürüyor.

Kabin görevlileri de firmanın Calgary kentinde yer alan genel merkezi önünde pankartlar ve sloganlarla protestoya devam ediyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel WestJet'te Grev: 600 Uçuş İptal - Son Dakika

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