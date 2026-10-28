WFP İcra Direktörü Lindberg, Gazze'de süren açlığı kabul edilemez buldu - Son Dakika
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WFP İcra Direktörü Lindberg, Gazze'de süren açlığı kabul edilemez buldu

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WFP İcra Direktörü Lindberg, New York'taki BM Genel Merkezi'nde İsrail'in kısıtlamaları altında Gazze'de süren açlığı 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Lindberg, insani yardımlara ciddi ihtiyaç bulunduğunu ve fon kesintilerinin kurumun çalışmalarını kısıtladığını kaydetti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Luke J. Lindberg, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle devam eden açlığın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Lindberg, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

İsrail saldırılarının ve insani yardım kısıtlamalarının devam ettiği Gazze'deki açlığı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Lindberg, Gazze'de insani yardımlarla ilgili "çok ciddi bir ihtiyaç" olduğunu söyledi.

Lindberg, Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıları da eleştirerek, "Dünyanın herhangi bir yerinde insani yardım çalışanlarına saldıranlar olursa, onları ve ailelerini şiddetten korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

İsrail askerlerinin WFP konvoylarına ateş açması konusunu nasıl ele alacağı sorulduğunda Lindberg, personel güvenliğinin kendisi için "bir numaralı endişe kaynağı" olduğunu kaydetti.

Lindberg, Gazze'de insani yardımlarla ilgili İsrail'in engellemelerinin yanı sıra fon kesintilerinin kurumun çalışmalarını büyük ölçüde kısıtladığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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