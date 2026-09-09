WFP: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ile mücadelede gıda yardımına acil ihtiyaç var - Son Dakika
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WFP: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ile mücadelede gıda yardımına acil ihtiyaç var

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ebola salgınıyla mücadele için gıda yardımına acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ebola salgınıyla mücadele için gıda yardımına acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BM'nin "UN News" sitesindeki haberine göre, WFP'nin KDC Ülke Direktörü David Stevenson, ülkedeki Ebola salgınına ilişkin açıklama yaptı.

Stevenson, Ebola salgınıyla mücadelenin sağlık hizmetlerinin yanı sıra gıda yardımını da kapsaması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki Ebola mücadelesinin yalnızca sağlık hizmetleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Stevenson, çatışmalarla, yerinden edilmelerle ve ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olan toplulukların salgınla mücadelede desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Stevenson, Ituri eyaletinde 500 binden fazla kişinin, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 5 üzerinden 4. aşaması olan "acil durum" düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Bölgedeki gıda krizinin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını aktaran Stevenson, özellikle erişimin zor olduğu bölgelere gıda yardımının ulaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Stevenson, Ebola'dan en fazla etkilenen toplulukların desteklenmesi için acilen daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmaya başladı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaştı ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün bildirilmesinin ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edildi.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında ortaya çıkan "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA

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