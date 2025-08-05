WFP Nijerya'daki Kliniklerin Yarısını Kapatıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Nijerya'nın çatışmalardan etkilenen kuzeydoğu bölgesinde faaliyet gösteren 300 kliniğin yarısını bu ay içinde kapatacağını duyurdu.

WFP Nijerya Sözcüsü Chi Lael, yaptığı açıklamada, WFP'nin, 2025 yılı sonuna kadar operasyonlarını sürdürebilmek için 130 milyon dolarlık acil fon çağrısında bulunmasına rağmen, şu ana kadar hiçbir destek alamadığını belirtti.

Lael, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde 1,3 milyon kişiye gıda ve beslenme desteği sağlamaya devam etmek için fon bulunmadığını, bu nedenle faaliyetlerini kesmek zorunda kaldığını kaydetti.

Söz konusu kesintilerin "en ağır ve en yıkıcı etkisinin çocukların beslenmesi üzerinde olacağını" kaydeden Lael, "Bu ay içinde 150 kliniği kapatmak zorundayız. Bu, 300 bin çocuğun hayat kurtarıcı tedavilerden mahrum kalacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Lael, gıda yardımı bittiğinde kuzey Nijerya'daki istikrarın tehlikeye girebileceğinin altını çizerek, bu durum uzun süre fonlanmadan bırakılırsa bölgeyi yeniden toparlamanın çok daha zor olacağını vurguladı.

Öte yandan, geçen ay Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Nijerya'nın kuzeyinde ölümcül çocuk yetersiz beslenmesi vakalarının, dış yardım kaynaklarındaki keskin düşüş nedeniyle ciddi şekilde arttığı uyarısında bulunmuştu.

BM verilerine göre, Nijerya'da şu anda 31 milyon kişi gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın yıllardır süren saldırıları nedeniyle halkın neredeyse beşte biri akut açlık yaşıyor.