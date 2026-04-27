WhatsApp, Android 6.0 Altındaki Sürümlere Desteği 8 Eylül 2026'da Kesiyor - Son Dakika
WhatsApp, Android 6.0 Altındaki Sürümlere Desteği 8 Eylül 2026'da Kesiyor

27.04.2026 10:02
WhatsApp, 8 Eylül 2026 itibarıyla Android 6.0 öncesi sürümlere desteği sonlandıracak. Android 5.0 ve 5.1 kullanıcıları uygulamaya erişemeyecek.

WhatsApp, 8 Eylül 2026'dan itibaren Android 6.0 altındaki işletim sistemlerine desteği keseceğini duyurdu. Bu karar, özellikle Android 5.0 ve 5.1 kullanan milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek. Şirket, güvenlik ve performans iyileştirmeleri için bu adımı attığını belirtiyor.

iOS ve iPadOS kullanıcıları için herhangi bir değişiklik yok. Kullanıcıların veri kaybı yaşamaması için Google Drive veya yerel depolama üzerinden sohbetlerini yedeklemeleri öneriliyor. WhatsApp, yeni özelliklerin daha yüksek sistem gereksinimleri gerektirdiğini ve eski cihazların bu yeniliklere uyum sağlayamadığını vurguluyor.

Android ekosistemi Android 17'ye doğru ilerlerken, özellikle Hindistan, Brezilya ve Afrika gibi bölgelerde eski cihazlar yaygın. WhatsApp, kullanıcıları uygulama içi uyarılarla bilgilendiriyor. Apple kullanıcıları bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel WhatsApp, Android 6.0 Altındaki Sürümlere Desteği 8 Eylül 2026'da Kesiyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 10:39:45. #7.13#
SON DAKİKA: WhatsApp, Android 6.0 Altındaki Sürümlere Desteği 8 Eylül 2026'da Kesiyor - Son Dakika
