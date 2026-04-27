WhatsApp, Android 6.0 Altındaki Sürümlere Desteği 8 Eylül 2026'da Kesiyor

WhatsApp, 8 Eylül 2026'dan itibaren Android 6.0 altındaki işletim sistemlerine desteği keseceğini duyurdu. Bu karar, özellikle Android 5.0 ve 5.1 kullanan milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek. Şirket, güvenlik ve performans iyileştirmeleri için bu adımı attığını belirtiyor.

iOS ve iPadOS kullanıcıları için herhangi bir değişiklik yok. Kullanıcıların veri kaybı yaşamaması için Google Drive veya yerel depolama üzerinden sohbetlerini yedeklemeleri öneriliyor. WhatsApp, yeni özelliklerin daha yüksek sistem gereksinimleri gerektirdiğini ve eski cihazların bu yeniliklere uyum sağlayamadığını vurguluyor.

Android ekosistemi Android 17'ye doğru ilerlerken, özellikle Hindistan, Brezilya ve Afrika gibi bölgelerde eski cihazlar yaygın. WhatsApp, kullanıcıları uygulama içi uyarılarla bilgilendiriyor. Apple kullanıcıları bu değişiklikten etkilenmeyecek.