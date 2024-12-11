Whatsapp Servislerinde Global Kesinti Yaşanıyor

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir" dedi.