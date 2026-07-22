Wildberries CEO'sundan Terör İddiyası - Son Dakika
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Wildberries CEO'sundan Terör İddiyası

22.07.2026 21:38
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Wildberries CEO'su Tatyana Kim, Ukrayna'nın lojistik merkezlerine saldırısını uluslararası terör eylemi olarak tanımladı.

Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries'in kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tatyana Kim, şirketin lojistik merkezlerine yönelik saldırıların "uluslararası terör eylemi" olduğunu belirtti.

Kim, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, sivil altyapı tesislerine saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Şirketin Moskova, Tambov, Krasnodar ve Stavropol bölgelerindeki depolarının 18 ve 22 Temmuz'da saldırıya uğradığını, saldırılarda ölen ve yaralananların bulunduğunu aktaran Kim, "Ukrayna'nın sivil altyapı tesislerine, sıradan vatandaşlara ve çalışanlarımıza yönelik saldırısı, uluslararası terör eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kim, şirketin tüm merkezlerinin sigortalı olduğunu ancak mevcut sigorta poliçelerinin terör riskleri ile insansız hava aracı saldırılarını kapsamadığını vurgulayarak, Rus sigorta şirketlerinin büyük sanayi tesisleri için bu riskleri güvence altına almaya hazır olmadığının altını çizdi.

Tambov bölgesindeki deponun zarar görmediğini ve birkaç gün içinde yeniden faaliyete geçeceğini bildiren Kim, diğer tesislerde ise hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Wildberries, Rusya'nın en büyük e-ticaret platformları arasında yer alıyor. Son günlerde şirkete ait farklı lojistik merkezlerine İHA saldırıları düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Wildberries CEO'sundan Terör İddiyası - Son Dakika

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