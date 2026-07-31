Wildberries'e Saldırılar: Milyar Ruble Zarar - Son Dakika
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Wildberries'e Saldırılar: Milyar Ruble Zarar

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Wildberries CEO'su, Ukrayna'nın saldırılarının birçok ülke girişimcisine zarar verdiğini açıkladı.

Rus e-ticaret platformu Wildberries'in Üst Yöneticisi (CEO) Tatyana Kim, Ukrayna'nın şirketin depolarına yönelik saldırılarında Rusya'nın yanı sıra Kırgızistan, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan ve Çin'den girişimcilerin de milyarlarca ruble zarara uğradığını bildirdi.

Kim, yaptığı açıklamada, "şirketin askeri amaçlı ürünler sattığı" iddiasının saldırıları gerekçelendirmek için kullanıldığını savundu.

Şirketin, Amazon veya Alibaba gibi platformlarınkine benzer ürünler sattığını aktaran Kim, "Wildberries ekosisteminde farklı ülkelerden on binlerce kişi ticaret yapıyor. Wildberries'in altyapısına yönelik saldırılar, masum sivillere yönelik saldırılardır. Kırgızistan, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan ve Çin'den girişimciler de milyarlarca ruble zarara uğradı." ifadelerini kullandı.

Kim, depoların gerekli tüm koruma araçlarıyla donatıldığını kaydederek, "Koruma sistemlerini her gün modernize ediyoruz. Saldırıların büyük bölümünü başarıyla engellememiz bunun doğrudan kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılarda ürünleri zarar gören satıcılara iki aşamada destek ödemesi yaptıklarını aktaran Kim, büyük ortaklara ek indirimler ve kredi ödemelerinde erteleme gibi imkanlar sağlandığını vurguladı.

Kim, "Lojistik altyapımızı mümkün olan en hızlı şekilde yeniden düzenliyor, teslimat hızını ve ürünlerin dolaşımını korumak için ortaklarımızın ürünlerini farklı lojistik tesislerine dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

Rus hükümetiyle girişimcilere yönelik kapsamlı destek tedbirlerini görüştüklerini belirten Kim, hazırlanmakta olan yardım paketinin gelecek günlerde açıklanacağını kaydetti.

Ukrayna, Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu Wildberries'e ait farklı lojistik merkezlerine son günlerde yoğun saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wildberries'e Saldırılar: Milyar Ruble Zarar - Son Dakika

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