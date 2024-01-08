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Wilders, İslami ifadelerin yasaklanması yasa tasarısını geri çekti - Son Dakika
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Wilders, İslami ifadelerin yasaklanması yasa tasarısını geri çekti

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, ülkedeki camilerin ve İslam okullarının kapanmasını içeren yasa tasarısını geri çekti. Ayrıca çifte vatandaşlığa ilişkin yasa tasarısını da geri çeken Wilders, yeni koalisyon hükümeti kurulması aşamasında mesaj gönderdi.

Wilders, İslami ifadelerin yasaklanması yasa tasarısını geri çekti
08.01.2024 - 18:32,
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Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, 2018'de ülkedeki camilerin ve İslam okullarının kapanmasını, Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeren "İslami ifadelerin yasaklanması" başlığı altında parlamentoya sunduğu yasa tasarısı önergesini geri çekti.

Wilders, Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosma'ya gönderdiği mektupta, "İslami ifadelerin yasaklanması" başlıklı yasa tasarısı önergesini geri çektiğini belirtti.

Yaklaşık 5,5 yıl önce sunulan yasa tasarısı, ülkedeki camilerin ve İslam okulların kapanmasını ve Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeriyor.

Wilders, yazdığı farklı mektuplarda da çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesini ve DEAŞ üyelerinin yargılanmadan 6 ay gözaltına alınabilmesini içeren yasa tasarısı önergelerini de geri çektiğini bildirdi.

Ülkedeki siyasi uzmanlar, Wilders'in söz konusu yasa tasarılarını geri çekerek, yeni koalisyon hükümetinin kurulması aşamasında diğer partilere bir mesaj gönderdiğini belirtiyor.

Özellikle Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) lideri Pieter Omtzigt'in, insan haklarının zedelenmemesinin önemli olduğunu defalarca vurguladığına dikkati çeken uzmanlar, Wilders'in yakınlaşmaya yönelik bir adım attığını ancak bu konuda hala gidilecek uzun bir yol olduğunu değerlendiriyor.

Koalisyon görüşmeleri yarın tekrar devam edecek

En son 21 Aralık'ta yapılan koalisyon görüşmeleri, verilen siyasi aradan sonra yarın tekrar devam edecek.

Wilders'in "İslam ve göçmen karşıtı" yasa tasarılarını sunmasının ardından parlamentodaki diğer partilerin liderleri tepki göstererek, böyle bir yasanın ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamına aykırı olduğunu dile getirmişti.

Hollanda'da "sağ" koalisyon hükümetinin kurulması tavsiye edildi

Ülkede 22 Kasım 2023'te yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile 3. sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile 4. sıraya yerleşen Omtzigt liderliğindeki NSC ve 7 sandalye ile 6. sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) dahil olduğu sağ koalisyon kurmak istediğini açıklamıştı.

Wilders, seçim sonuçlarına ilişkin mecliste düzenlenen oturumda, İslam karşıtı tavrını yumuşatacağını söylemişti.

Hollanda'da seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarını araştırmakla görevlendirilen eski içişleri bakanlarından Ronald Plasterk'in hazırladığı nihai raporda PVV, VVD, NSC ve BBB'nin bulunduğu dörtlü "sağ" koalisyon hükümetinin kurulması için görüşme ve araştırmalar yapılması tavsiye edilmişti.

PVV Milletvekili Martin Bosma, 14 Aralık 2023'te Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: AA
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Geert Wilders, Hollanda, Politika, Güncel, Son Dakika

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