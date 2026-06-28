Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Williams Sendromlu Enver Öztürk'ü Kadrosuna Dahil Etti - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Williams Sendromlu Enver Öztürk'ü Kadrosuna Dahil Etti

28.06.2026 12:41  Güncelleme: 13:43
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Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Williams sendromlu ve 'Paşa' lakabıyla tanınan Enver Öztürk'ü Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna dahil etti. Öztürk, ilk iş gününde büyük mutluluk yaşadı.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon'da "Paşa" ismiyle tanınan Williams sendromlu Enver Öztürk'ü, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna dahil etti. Kaya, "Gönlümüzün Paşa'sı, artık Ortahisar'da bizimle birlikte Trabzon'umuza hizmet edecek. Hayırlı olması temennisiyle görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Kaya, Erdoğdu Mahallesi'nde ikamet eden ve güler yüzü, sosyal ve sempatik kişilik yapısıyla tanınan "Paşa" lakaplı Enver Öztürk'ü, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna dahil etti. Özel Kalem Müdürü Temel Eyüboğlu'nun yardımcısı olarak görev yapacak Öztürk, ilk iş gününde büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadı.

Her sabah erkenden uyanarak hazırlıklarını tamamlayan ve büyük bir heyecanla belediyenin yolunu tutan Öztürk, çalışma arkadaşlarıyla da kısa sürede kaynaşmayı başardı. Belediyede işe başladığı için kendisinin ve ailesinin çok mutlu olduğunu dile getiren Paşa, "İşimden çok memnunum. Allah Başkanımızdan razı olsun. Annem Başkanımıza çok dua ediyor" sözleriyle Kaya'ya teşekkür etti.

Öztürk'ün temiz kalbi ve gülen yüzüyle etrafına mutluluk ve neşe saçtığını, herkesin sevgilisi olduğunu belirten Kaya, "Erdoğdu'muzun, Trabzon'umuzun sevilen ismi Paşa'yı, özel birey kadrosundan ekibimize dahil ettik. Giyim kuşamıyla, güler yüzü tatlı diliyle, disiplinli çalışması ve nezaketiyle kısa sürede bir fark yarattı. Kendisini çok seviyoruz. Onunla çalışmak büyük keyif. Hele sabahları o güler yüzüyle 'Hoş geldiniz' diyerek beni karşılamasıyla büyük mutluluk yaşıyor, güne daha bir enerjik başlıyorum. Gönlümüzün Paşa'sı, artık Ortahisar'da bizimle birlikte Trabzon'umuza hizmet edecek. Hayırlı olması temennisiyle görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Williams Sendromlu Enver Öztürk'ü Kadrosuna Dahil Etti - Son Dakika

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